„Atenție șoferi! Vă rugăm nu depășiți utilajele de deszăpezire și nu circulați în imediata apropiere a acestora. În fața utilajelor carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei, iar depășirea lor vă expune unor riscuri majore. Materialul antiderapant poate fi aruncat și poate avaria autovehiculele.

Manevrele utilajelor pot fi imprevizibile, iar vizibilitatea este redusă. Utilajele acționează pentru siguranța dumneavoastră. Păstrați distanța, adaptați viteza și circulați prudent.

Respectând aceste reguli simple, contribuiți la siguranța traficului și la desfășurarea intervențiilor în condiții optime”, conform DRDP Craiova.

Până la ora 17.00, în ziua de Crăciun, drumarii au acţionat pe reţeaua de drumuri naţionale din administrarea DRDP Craiova cu 150 de autoutilaje, fiind răspândite 830 tone material antiderapant (829 tone sare + 1 tonă nisip), relatează News.ro.

