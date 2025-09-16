Peter Merz avertizează că Elveția nu ar putea face față unei potențiale amenințări cu drone rusești: „Așa cum suntem echipați în prezent, nu am reuși să facem față. În Polonia, avioanele de luptă F-35 olandeze au doborât dronele. F/A-18 pe care le avem în serviciu nu pot detecta drone la această distanță”.

Șeful Forțelor Aeriene helvete subliniază necesitatea modernizării capacităților de apărare aeriană ale Elveției. El menționează că războiul din Ucraina a accelerat semnificativ dezvoltarea tehnologiei dronelor.

„Construim acum în ritm accelerat un centru de competență pentru drone și robotică”, afirmă Merz. El subliniază, de asemenea, importanța achiziționării avioanelor F-35 și a sistemelor de apărare aeriană la sol pentru a face față noilor amenințări.

Peter Merz, la o prezentare a F-35 A Lightning II fighter, la Emmen Air Base, Elveția, în 2022. Foto: Profimedia

Merz avertizează că războaiele viitorului vor fi „mai rapide, mai complexe și mai imprevizibile”, în principal din cauza dezvoltării rapide a tehnologiei.

„Acest lucru nu se aplică doar dronelor, ci și domeniului cibernetic, inteligenței artificiale, rachetelor hipersonice care pot ataca de la mare distanță în foarte scurt timp. În plus, există și lupta în spațiu”, explică el.

Șeful Forțelor Aeriene își exprimă îngrijorarea cu privire la bugetul alocat apărării în Elveția: „NATO discută despre un obiectiv de 5%, iar noi nu reușim să atingem nici măcar 1% în următorii ani. Acest lucru mă îngrijorează și prezintă riscuri pentru securitatea noastră”.

Merz avertizează că situația de securitate în Europa este „extrem de periculoasă” și că există posibilitatea extinderii conflictului din Ucraina spre Europa de Vest începând cu 2028. „Trebuie să acționăm”, subliniază el.

În ceea ce privește achiziția controversată a avioanelor F-35, Merz susține că acestea reprezintă „cea mai bună și, în același timp, cea mai ieftină opțiune de avion de luptă”.

„Valoarea militară de luptă este primordială, iar aici F-35 este de neegalat”, afirmă el, respingând criticile privind costurile ridicate și problemele tehnice ale acestui model.

