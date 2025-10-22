„Împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa. O tânără mămică a murit într-un loc în care viaţa şi încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător şi inadmisibil!”, a scris ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, miercuri, pe pagina de Facebook.

Detalii despre tragedia din Constanța

Ministrul a subliniat că va lua măsuri ferme: „Indolenţa, nepăsarea şi falsa putere a unora au costat o viaţă. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna şi complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alţii au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel”.

Femeia de 29 de ani a născut la o clinică privată din Constanța. După naștere, starea ei s-a agravat și a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență.

Din păcate, medicii nu au reușit să o salveze. Poliția a deschis un dosar penal în acest caz.

Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 de lei

În urma controlului făcut de Inspecția Sanitară, la solicitarea ministrului sănătății, clinica privată a fost amendată cu 30.000 de lei.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Motivul sancțiunii a fost lipsa dovezilor privind buletinele de analiză a probelor de autocontrol, conform planului de prevenire a infecțiilor nosocomiale.

Clinica privată din Constanța are autorizație de la DSP și o structură funcțională aprobată de Ministerul Sănătății pentru 60 de paturi, inclusiv 3 de ATI. De asemenea, deține autorizație pentru o Unitate de Transfuzie Sanguină.

„Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize – vor pleca acasă toţi cei care au contribuit la această tragedie”, a subliniat Rogobete.

În ceea ce privește activitatea medicală și conduita terapeutică în cazul femeii moarte, Colegiul Medicilor urmează să se pronunțe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE