Edilul a subliniat, totodată, buna colaborare avută de-a lungul timpului cu UDMR și și-a exprimat dorința de a continua acest parteneriat. La finalul evenimentului, Boc l-a invitat pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, să viziteze Primăria Cluj-Napoca.

„M-am întrebat de ce se organizează Congresul UDMR. Știu că o dată la patru ani vă alegeți președintele și o dată la doi ani vă stabiliți direcțiile politice. Românii mi-au spus, mai în glumă, mai în serios, că alegerile din patru în patru ani sunt pentru ca UDMR să afle cu cine guvernează. Eu mă bucur de parteneriatul nostru și sper să continuăm colaborarea în interesul comun, pentru un Cluj și o Românie de calitate”, a spus Emil Boc la deschiderea Congresului UDMR, desfășurat la Cluj-Napoca.

Edilul a adăugat că, în peste două decenii, orașul s-a transformat într-un „loc al normalității”, unde toți locuitorii se simt acasă, indiferent de etnie.

„Fiecare cetățean se simte acasă în Clujul nostru drag, un oraș tolerant și european, construit împreună”, a subliniat Boc.

La finalul congresului, primarul l-a salutat pe Viktor Orbán și l-a invitat oficial la Primăria Cluj-Napoca cu ocazia unei viitoare vizite în România:

„Domnule premier, vă invit să veniți și la primărie, în Cluj. Vă invit la restaurant, dar și la primărie”, i-a spus Boc. Orbán a răspuns zâmbind: „Ar trebui, da. Voi veni data viitoare. Invită-mă la primărie.”

„Vă aștept. Simțiți-vă liber să veniți oricând la ușa mea”, a adăugat primarul, iar premierul ungar a replicat: „Îmi amintesc foarte bine și apreciez lucrurile pe care le-ai făcut”.

În cadrul aceluiași eveniment, Viktor Orbán a susținut un discurs cu tentă electorală, în care a evidențiat importanța comunității maghiare din România și a descris UDMR drept „un factor de strategie națională” pentru Ungaria.

