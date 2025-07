Situație critică în Broșteni, Suceava

Trei persoane au murit și peste 2.500 au fost afectate de inundațiile catastrofale din Moldova. Aproximativ 500 de locuințe au fost distruse de viituri, multe dintre ele fiind „îngropate în noroi”.

Oamenii și-au văzut munca distrusă în doar câteva clipe, iar operațiunile de salvare au devenit o luptă pentru viață. Localnicii din Broșteni au făcut dezvăluiri cutremurătoare, la mai bine de 24 de ore de la momentul care le-a schimbat complet viața.

În Broșteni, Suceava, situația rămâne critică. Autoritățile, inclusiv pompieri, salvamontiști și jandarmi, intervin pentru a evacua apa și nămolul din case, după ce în cursul zilei de luni au avut loc misiunile de salvare. Trei elicoptere au căutat oamenii care au încercat să se salveze și s-au refugiat pe acoperișurile caselor. Luni seara, Prefectura Județului Suceava a anunțat că nu mai existau persoane dispărute.

Localnicii din Broșteni, mărturii șocante după ce s-au salvat

Mai mulți localnici din Broșteni fac dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care casele le-au fost îngropate în nămol sau le-au fost pur și simplu luate de ape. Pe unii dintre ei, viitura i-a prins afară, iar singura șansă să se salveze a fost să urce în pod.

„Nu știu, chiar nu ştiu. Eram afară când a venit pârâul, că la noi a venit pârâul. Ne-am urcat în pod, eu cu băiatul mijlociu, soțul a fost în pod și copilul cel mic la o casă mai la vale”, a spus o localnică, la Antena 3 CNN.

Un alt bărbat a fost separat, pentru câteva ore, de familie. Localnicul se afla în grajd când pârâul Neagra și-a ieșit din matcă și spune că nu a mai putut ajunge în casă pentru că apa îi venea până la gât.

„Când a început să plouă a început să iasă pârâul ăsta, cu bolovani, cu cioate. După aia a venit apa mare, animalele erau în grajd, apa a ajuns până la gât. Nevastă-mea a urcat în podul casei cu un băiat și eu n-am mai putut să vin. Vedeți când e mare a fost apa, nu puteam să vin pe aici, mă lua pe sus. M-a urcat în podul grajdului”, a mărturisit un bărbat.

O familie din Broșteni, luată de apă direct din pat

Pentru o familie din Broșteni, salvarea a fost chiar vecina lor. Până când s-au dat jos din apa le ajungea la a doua treaptă din casă, iar cea care i-a alertat a fost o altă localnică. Nămolul a intrat imediat în locuință și le-a distrus tot ce aveau la etaj.

„Când am ajuns de la poartă până în casă și am urcat pe aici scările, apa a ajuns deja la a 3-a scară. Deci dacă vecina nu vedea, noi eram amândoi în pat, ne lua din pat. Într-un minut, cât am ajuns de la scări până la scările de sus, a făcut prăpăd.

E nămolul și peste lucru, și peste haine. Să ne rugăm la bunul Dumnezeu să putem scoate tot de pe aici, de prin casă, şi le dăm la renovat”, a mai mărturisit o femeie, potrivit sursei citate mai sus.

Victime și pagube materiale în Suceava

Autoritățile au intervenit cu elicoptere, cât și pe cale terestră pentru a ajuta localnicii afectați. Multe persoane s-au evacuat, în timp ce altele au fost evacuate de echipele de intervenție. Apa a atins în unele zone o înălțime de peste 1,5 metri, provocând pagube semnificative.

Trei persoane au fost confirmate decedate: un bărbat de 66 de ani și două femei de 85 și 83 de ani. Casele sunt complet înnămolite, iar multe acoperișuri și copaci au fost smulși de ape.

În timp ce autoritățile continuă eforturile de intervenție, localnicii se confruntă cu provocarea de a-și curăța și renova casele. Mulți își exprimă speranța și determinarea de a depăși această situație dificilă, deși procesul de recuperare va fi lung și anevoios.

