Barack și Michelle Obama și-au cumpărat o vilă de 11,75 milioane dolari pe o insulă din Atlantic

De Ana Hațeg,

Fostul președinte și Prima Doamnă au semnat, miercuri, afacerea pentru conacul de 640 mp care are șapte dormitoare. Ei au plătit 11.75 milioane de dolari, cu 4,5 milioane de dolari sub prețul inițial al proprietății, scrie The Sun.

Cei doi au stat în casa cu șapte dormitoare în vara acestui an când au închiriat-o pentru o vacanță.

Vila are tavane boltite, șapte dormitoare, nouă băi, șeminee din piatră, un hambar și o piscină. Proprietatea are și două aripi de oaspeți, o plajă privată și un cazinou.

Proprietatea a fost listată prima dată pentru 16,25 milioane de dolari în iunie, înainte ca prețul cerut să scadă la 14,85 dolari în iulie, iar acum a fost achiziționată de soții Obama pentru 11,75 de milioane.