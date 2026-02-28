Bărbatul a fost internat la spital cu mâinile rupte

Fiul victimei a povestit că tatăl său a fost internat, după agresiunea polițiștilor, în Secția de Ortopedie a Spitalului Județean Brașov, cu ambele mâini rupte. Incidentul ar fi avut loc pe 24 februarie, în municipiul Brașov, potrivit publicației Biz Brașov.

„În data de 24.02.2026, în jurul orei 19:00, tatăl meu, împreuna cu mama, s-au dus la Farmacia B… din Brașov (zona Coresi ) unde tatăl meu a efectuat o manevră de întoarcere în parcarea destinată persoanelor cu dizabilități. Însă 3 agenți de la poliția rutiera secția 3 Brașov l-au vazut și l-au sancționat contravențional. Tatăl meu a refuzat să semneze procesul verbal, moment în care unul din cei 3 agenti a devenit recalcitrant. În loc să îl amendeze din nou sau să-i aplice o alta sancțiune, tatăl meu a fost bătut, în ciuda faptului că le-a spus agenților că are tije la ambele brate, cicatrici pe față si alte vătămari, rezultate dintr-un accident rutier din 07.08.2025”, a relatat fiul victimei, potrivit publicației citate.

Acesta a mai spus că tatăl său a fost urcat în autospeciala de poliție, unde a continuat să fie lovit de agenți.

„Evident, agenții nu l-au crezut, ba mai mult l-au batjocorit pe motivul că «face mișto de ei». I-au forțat și lovit brațele pentru a-l imobiliza, l-au trântit pe jos, iar apoi l-au urcat în autospeciala de poliție si pur si simplu l-au plimbat circa 10 minute, timp în care unul din agenți care statea cu el în spate continua să îl lovească. Ulterior a fost lăsat să plece din autospecială, dar la câteva sute de metri distanță de locul de unde l-au luat. Tatăl meu a filmat o parte din procedură însă poliția l-a obligat să ștearga filmarea (nu a vrut, atunci poliția a luat telefonul, l-au silit să le spună parola și mai departe s-au ocupat ei de ștergerea videoclipului ). După cele întâmplate am solicitat un alt echipaj de poliție și o ambulanță la fața locului. În prezent, tatăl meu este în spital, pe sectia chirurgie, operat la ambele brațe”, a mai relatat fiul bărbatului.

Cazul a ajuns în atenția procurorilor

Tânărul mai susține că polițiștii care i-au agresat tatăl și-au oprit bodycam-urile, pentru a nu exista dovezi ale agresiunii.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov au confirmat, pentru Biz Brașov, faptul că procurorii îi anchetează pe polițiștii implicați în acest caz.

„Inspectoratul de Poliție Județean Brasov a fost sesizat, la data de 24 februarie a.c., în jurul orei 20.00, cu privire la un eveniment produs pe str. Zaharia Stancu, din Municipiul Brașov. La fata locului, polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 50 de ani, care a reclamat modul de intervenție anterior al unui echipaj de poliție, în contextul aplicării unei sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea legislației privind oprirea autovehiculelor pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități”, a transmis IPJ Brașov.

Polițiștii sosiți la fața locului au întocmit documentele specifice, acestea fiind înaintate, cu celeritate, unității de parchet competente, pentru ca procurorul de caz să analizeze întreaga situație de fapt, potrivit competențelor, mai anunță IPJ Brașov.

