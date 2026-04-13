Scena tragică s-a desfășurat într-o locuință din Cenade, unde mai mulți membri ai familiei au fost implicați într-o altercație aprinsă. Potrivit primelor date ale anchetei, scandalul a început între tânărul de 18 ani și un bărbat de 28 de ani.

Pentru a încerca să calmeze spiritele, un bărbat de 33 de ani a intervenit, urmat de mama tânărului, în vârstă de 36 de ani, care și-a agresat soțul, provocându-i răni minore la nivelul feței.

„Pentru a aplana conflictul, ar fi intervenit doi bărbați, în vârstă de 39, respectiv 47 de ani, ambii din localitatea Cenade. Tânărul de 18 ani ar fi aruncat cu un obiect ascuțit-înțepător înspre persoane și l-ar fi lovit pe bărbatul de 47 de ani, în zona pieptului, provocându-i decesul”, a transmis Poliția Județeană Alba.

Apelul la 112 a fost făcut de un martor din locuință, iar echipajul SMURD ajuns la fața locului nu a mai putut salva victima, care a murit din cauza rănilor suferite. Incidentul a șocat comunitatea locală, care cunoaște familia implicată.

Luni, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele celor doi suspecți. Tânărul de 18 ani este cercetat pentru omor, iar mama sa pentru violență în familie.

Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele acestui caz, transmite News.ro.

