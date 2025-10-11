Karl Davies, în vârstă de 57 de ani la momentul incidentului, lucra la fabrica de produse gata preparate Oscar Mayer din Wrexham. Pe 13 august 2024, în timp ce asculta muzică irlandeză, i s-a adresat managerului său, Scott Millward, cu acest salut, potrivit detaliilor prezentate în fața Tribunalului Muncii din Mold.

Judecătorul: A folosit accentul într-un mod „reprobabil” și „batjocoritor”

Millward se afla atunci însoțit de un auditor extern „roșcat”, iar comentariul l-a făcut să raporteze incidentul, considerând că ar putea fi vorba de hărțuire rasială. Compania a declanșat o anchetă internă, iar Davies a repetat expresia de mai multe ori.

Judecătorul Vincent Ryan a recunoscut că muncitorul „se lăsa purtat de atmosfera muzicală”, dar a concluzionat că acesta a folosit accentul într-un mod „reprobabil” și „batjocoritor”, cu intenția de a-l irita și jena pe managerul său.

Totuși, magistratul a subliniat că nu există dovezi că intenția sau efectul comentariului au fost de natură rasistă: „Scopul nu a fost acela de a-l hărțui rasial pe domnul Millward și nu există indicii că cineva a perceput astfel situația”.

Ryan a precizat însă că, fiind un angajat subordonat, comportamentul lui Davies a fost nepotrivit și a justificat o investigație disciplinară, dar nu și concedierea.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Semne de întrebare privind imparțialitatea procedurii disciplinare aplicate de angajator

Tribunalul a mai constatat că muncitorul nu îl cunoștea pe auditor și nu știa dacă acesta era irlandez. Cu toate acestea, compania a interpretat salutul ca o posibilă insultă rasială, pe baza presupunerii că Davies ar fi considerat auditorul „tipic irlandez” din cauza aspectului său fizic.

Ancheta a fost condusă de un manager cu care Davies avea o plângere anterioară nerezolvată, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind imparțialitatea. În plus, declarațiile martorilor au fost inconsistente, iar concluziile companiei s-au bazat „în mare parte pe presupuneri”.

Judecătorul a remarcat că cei 27 de ani de serviciu ai lui Davies și dosarul său disciplinar curat nu au fost luați în considerare. El a decis: „Având în vedere circumstanțele, concedierea a fost abuzivă. Asta nu înseamnă că aprob folosirea salutului respectiv sau imitarea accentelor”.

În final, judecătorul Vincent Ryan a precizat că decizia a fost luată pur și simplu din cauză că procedura disciplinară aplicată de angajator nu a fost una corectă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE