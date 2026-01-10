Conform anchetatorilor, atacul a avut loc în jurul orei 17.45, din cauze care urmează să fie stabilite.

„Cercetările continuă pentru a elucida toate circumstanțele faptei”, au declarat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Schimbul de replici dintre cei doi bărbați s-a transformat într-o altercație fizică, iar unul dintre ei, în vârstă de 61 de ani, a scos un cuțit și l-a rănit grav pe celălalt. Un vecin, martor la întreaga scenă, a alertat imediat autoritățile prin apel la 112. Victima, de aceeași vârstă, a fost transportată de urgență la spital, prezentând mai multe plăgi în zona gâtului, conform Știrile ProTv.

Agresorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv, fiind cercetat pentru tentativă de omor calificat. În fața anchetatorilor, acesta a declarat că îi pare rău pentru cele întâmplate, subliniind că îl lega de victimă o prietenie de peste 30 de ani.

Autoritățile investighează cazul sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.