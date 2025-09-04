Bărbatul a început să o amenințe pe tânără, iar la un moment dat, și-a dat pantalonii jos în fața tuturor celor care se aflau la acea oră în magazin.

Potrivit IPJ Dolj, incidentul a avut loc pe 3 septembrie, în jurul orei 14:20. Polițiștii au fost sesizați de tatăl tinerei, care a cerut ajutor după ce fiica sa a intrat în conflict cu clientul agresiv.

„Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 55 de ani, din Craiova sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de amenințare, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis IPJ Dolj.

Victimei i s-a adus la cunoștință că poate solicita un ordin de protecție în instanță.

Între timp, agresorul a fost condus la sediul Poliției și reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, unde se va decide asupra unei măsuri preventive.

