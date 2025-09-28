Cunoscut cu probleme psihice, acesta a ieșit la ușă înarmat cu un făcăleț și a încercat să lovească polițiștii veniți să-l liniștească.

Pentru a evita escaladarea situației, la fața locului au intervenit șapte echipaje de poliție de la mai multe secții din oraș.

În cele din urmă, bărbatul a fost imobilizat, încătușat, urcat într-o autospecială și dus la Clinica de Psihiatrie de pe strada Văcărescu pentru evaluare.

