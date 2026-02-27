Giddens a fost găsit „scufundat până la umeri” lângă o zonă de excavare, după ce a fost dat dispărut de Ziua Îndrăgostiților. Conform Departamentului de Pompieri Palatka, bărbatul a rezistat în condiții extreme, fără hrană sau apă, și a îndurat temperaturi scăzute, relatează People.

Imaginile surprinse de camerele corporale ale poliției arată că Giddens părea conștient și putea comunica atunci când a fost găsit, miercuri, la ora locală 17.30.

Căutările au început pe 23 februarie, când adjunctul șerifului, Derrick Holmes, a descoperit vehiculul abandonat al lui Giddens. Holmes a recunoscut mașina și numele de pe înregistrarea vehiculului dintr-o întâlnire anterioară cu Giddens. După ce a cerut o verificare aeriană și o inspecție a terenului, Giddens nu a fost localizat inițial.

Ulterior, Holmes a contactat Biroul Șerifului din Jacksonville pentru a efectua un control la domiciliul lui Giddens. Prietenii acestuia au informat autoritățile că era „deprimat din cauza unei despărțiri recente” și că ultima conversație cunoscută a avut loc cu tatăl său pe 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților. În urma acestor informații, s-a emis un raport de persoană dispărută.

Salvarea lui Giddens a durat între două și trei ore, salvatorii fiind precauți pentru a evita să rămână și ei prinși.

„Din cauza instabilității terenului, echipajele de intervenție au trebuit să avanseze încet pentru a nu se scufunda”, conform biroului șerifului, relatează The Independent.

Echipajele au folosit mai întâi o frânghie, apoi scări, pentru a-l scoate, conform imaginilor de pe camerele corporale. La operațiune au participat mai multe echipe.

Giddens a fost eliberat în jurul orei 20.30 și transportat de urgență cu elicopterul la un centru de traumă, fiind în stare critică, potrivit oficialilor.

