Ce a făcut bărbatul din Dumbrăveni cu cei 24.100 de lei găsiți pe jos

Un bărbat din județul Vrancea a dat dovadă de o onestitate remarcabilă! În momentul în care a găsit suma pe jos, la târgul din Dumbrăveni, bărbatul a luat o decizie pentru care a primit zeci de mesaje de laudă.

Deși ar fi putut să-i păstreze și să nu spună nimic nimănui, omul a preferat să preda banii autorităților. A luat cei 24.100 de lei și i-a dus la Poliție, iar astfel proprietarul inițial a reușit să-i recupereze.

„Un exemplu demn de urmat! Un bărbat din județul Vrancea a găsit 24.100 de lei în zona târgului din Dumbrăveni și i-a predat colegilor noștri”, a transmis Poliția Română, în mediul online.

Banii pierduți au ajuns înapoi la proprietarul inițial

Proprietarul inițial al banilor și-a recuperat suma chiar a doua zi. Bărbatul care pierdute cei 24.100 de lei în localitatea Dumbrăveni i-a luat de la Secția de Poliție, acolo unde s-a și fotografiat cu unul dintre agenți.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

„Aparținătorul sumei(foto), din comuna Slobozia Bradului, și-a recuperat banii a doua zi”, a mai transmis Poliția Română, pe Facebook.

Autoritățile au lăudat gestul bărbatului și spun că este un adevărat exemplu, nu doar pentru comunitate, ci pentru toți românii. Polițiștii îi îndeamnă pe toți cei care găsesc sume de bani sau obiecte pierdute să le restituie autorităților.

„Responsabilitatea acestui om arată cât de importante sunt corectitudinea și respectul față de semeni! Mulțumim și îl felicităm pentru exemplul oferit”, a transmis Poliția Română.

Ce trebuie să facă o persoană dacă găsește bani pierduți pe stradă în România

În cazul în care găsiți bani pierduți pe stradă, conform legii, trebuie să îi predați în termen de 10 zile organelor de Poliție din localitatea respectivă sau persoanei care deține un titlu asupra locului unde i-ați găsit (în cazul spațiilor private). Recent, un bărbat din Alba i-a impresionat pe polițiști în momentul în care a returnat o geantă plină cu bani, pe care o găsise pe stradă.

Banii vor fi păstrați de poliție timp de șase luni pentru ca proprietarul să îi poată revendica. Dacă după această perioadă proprietarul nu se prezintă, banii pot fi acordați celui care i-a găsit pe bază de proces-verbal.

Dacă nu returnați banii, riscați să răspundeți civil și/sau penal, iar însușirea banilor găsiți fără a anunța autoritățile este infracțiune sancționată cu amendă penală sau închisoare de până la trei luni.

Pașii prin care banii pierduți se returnează polițiștilor

Pentru a preda banii găsiți la cea mai apropiată secție de Poliție în România, trebuie să urmezi acești pași:

Mergi la secția de Poliție cea mai apropiată de locul unde ai găsit banii.

La intrare sau la ghișeu, anunță că dorești să predai o sumă de bani găsită pe stradă.

Un lucrător al Poliției va face un proces-verbal de predare-primire, în care vor fi consemnate detalii precum data, locul găsirii, suma găsită și datele tale de identificare.

Semnezi procesul-verbal care atestă predarea banilor.

Poliția va păstra banii pentru a se încerca identificarea proprietarului, conform legii.

Este important să ai asupra ta un act de identitate pentru a fi înregistrat corect în procesul-verbal și să predai banii cât mai curând posibil, pentru a respecta termenul legal de 10 zile de la găsire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE