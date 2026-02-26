Bărbatul, aplaudat în magazin

Pe 8 mai 2023, Dean și-a scanat biletul într-un supermarket Tesco din Farnworth. Aparatul a afișat mesajul că magazinul nu poate plăti premiul și că trebuie contactată compania Camelot, operatorul loteriei. Angajații l-au aplaudat, convinși că este vorba despre un premiu important.

Copleșit de emoție, și-a sunat imediat familia și prietenii. A început să facă planuri: renovarea casei, o vacanță de lux în Barbados, cadouri pentru cei apropiați.

„Nu am dormit deloc în noaptea aceea. Eram prea entuziasmat”, a povestit el, citat de presa britanică.

Pentru că liniile telefonice erau închise în acea seară, Dean a căutat pe internet și a descoperit că astfel de mesaje apar de obicei în cazul câștigurilor mari, de peste 50.000 de lire.

A fost momentul în care a început să creadă că „a dat lovitura”.

Adevărul dureros de a doua zi dimineață

Când a sunat la loterie a doua zi, la ora 8 dimineața, a primit vestea care i-a tăiat orice entuziasm. Nu câștigase 50.000 de lire. Avea doar trei „Lucky Dips”, adică trei variante gratuite pentru o extragere viitoare, în valoare totală de 6 lire sterline.

„Am cerut să vorbesc cu un manager. Eram distrus. Nu mi-a venit să cred”, a spus el.

Potrivit reprezentanților Camelot, biletul fusese verificat în timpul unei „pauze de extragere”, adică exact când avea loc o tragere live. În astfel de situații, sistemul tipărește un mesaj generic de validare, care nu indică valoarea premiului.

„Acest tip de mesaj nu este folosit exclusiv pentru premii mari”, a explicat compania. Practic, nu fusese vorba despre un câștig de 50.000 de lire, ci despre o confuzie tehnică.

Dean, care joacă la loterie de șase ani, spune că nu s-a gândit nicio clipă să verifice personal numerele extrase: „Nu credeam că o companie atât de mare ar putea greși. Am fost convins că este real”, a spus el.

Din fericire, în ziua următoare nu a trebuit să meargă la serviciu. A rămas acasă, în fața televizorului, încercând să accepte că „marea lovitură” fusese, de fapt, doar 6 lire.

