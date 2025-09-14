Jaf în Üsküdar

Într-o seară, doi bărbați mascați au intrat în magazinul unui bărbat de 60 de ani din districtul Üsküdar, Istanbul, cu intenția de a-l jefui.

Proprietarul a încercat să-i oprească, iar în timpul luptei, unul dintre hoți l-a mușcat puternic de mână pentru a scăpa.

Din cauza durerii, vânzătorul a fost forțat să-l elibereze, iar cei doi hoți au fugit. Până în prezent, aceștia nu au fost prinși.

Infecție gravă

După incident, bărbatul a mers la o clinică locală pentru îngrijiri medicale, dar starea sa s-a agravat rapid. A început să aibă febră și tremurături, motiv pentru care s-a prezentat la Spitalul de Cercetare și Instruire Sultan Abdulhamid Han.

Medicii de aici au descoperit că infecția era cauzată de mușcătura hoțului. În ciuda tratamentelor inițiale, infecția s-a extins pe braț, provocând umflături și schimbări de culoare.

În cele din urmă, medicii au luat decizia de a încerca terapia cu oxigen hiperbaric, o metodă cunoscută pentru accelerarea vindecării rănilor infectate.

Terapia cu oxigen hiperbaric

Decizia s-a dovedit a fi salvatoare. După o săptămână de tratament, starea pacientului s-a îmbunătățit considerabil. Medicii au curățat rana și au îndepărtat țesutul necrotic, reușind astfel să-i salveze brațul.

După trei luni de fizioterapie, bărbatul și-a recăpătat funcționalitatea completă a brațului.

„Bacteriile din flora orală umană pot cauza probleme grave, pătrunzând în țesuturile subcutanate. În acest caz, dimensiunea mâinii pacientului a crescut semnificativ, complicând recuperarea”, a declarat Dr. Yavuz Aslan pentru Agenția de Știri Demirören (DHA).

Caz documentat în literatura medicală

Acest caz este acum documentat în literatura medicală, subliniind gravitatea infecțiilor cauzate de mușcăturile umane.

Proprietarul magazinului a trecut recent printr-un alt jaf, însă de această dată nu au existat incidente similare.

De asemenea, un alt caz s-a produs în București. Prins după 2 săptămâni de la furt, un hoț a mușcat un polițist de mână, i-a dat un pumn în față și a fugit să se baricadeze în casă și a amenințat că-și face rău.



