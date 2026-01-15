Despăgubire record în Germania

Timp de mai bine de un deceniu, Manfred Genditzki, în vârstă de 65 de ani, a privit zilnic zidurile gri ale închisorii și s-a întrebat cum ar fi fost viața dincolo de ele: alături de familie, pe o plajă sau într-un restaurant. Toate astea ar fi fost posibile dacă, în urmă cu 13 ani, nu ar fi existat o sentință greșită.

Acum, statul german îi acordă o despăgubire-record de 1,3 milioane de euro.

Anunțul a fost făcut miercuri de landul Bavaria, care a precizat că suma a fost stabilită printr-un acord amiabil încheiat în instanță.

Condamnat pe viață pentru o crimă pe care nu a comis-o

Fapta pentru care Genditzki a fost condamnat pe viață a fost uciderea brutală a unei femei în vârstă. Liselotte K., în vârstă de 87 de ani, a fost găsită moartă în cada din baie, în 2008, cu vânătăi la cap.

În calitate de administrator al imobilului, Manfred Genditzki o ajuta frecvent pe pensionară la cumpărături, iar pentru anchetatori, acest lucru l-a transformat în principalul și singurul suspect. Oamenii legii au susținut că, în urma unei dispute, bărbatul și-ar fi înecat victima.

În două procese și o revizuire a sentinței, judecătorii din München au acceptat această ipoteză și l-au condamnat. Însă, potrivit concluziilor actuale, Liselotte K. a murit, cel mai probabil, în urma unei căzături accidentale în baie. Avocata lui Genditzki, Regina Rick, a demonstrat și că momentul morții a fost mult mai târziu decât se estimase inițial, perioadă în care clientul ei avea alibi.

„Sunteți liber!”, telefonul care a schimbat totul

Peste 13 ani de viață i-au fost luați lui Manfred Genditzki. Nu și-a văzut fiica crescând și nu a avut voie să participe la înmormântarea mamei sale.

La mijlocul anului 2022, când își pierduse aproape orice speranță, un gardian i-a întins un telefon în timp ce lucra la spălătoria penitenciarului din Landsberg. La capătul firului a auzit cuvintele: „Sunteți liber!”.

După eliberare, Genditzki declara: „Nu voi face salturi de bucurie. Nu am niciun motiv să sărbătoresc”.

Achitarea definitivă a avut loc în 7 iulie 2023, în cadrul procedurii de redeschidere a procesului. „Este o idee de nesuportat pentru orice om să fie condamnat pe nedrept la o pedeapsă cu închisoarea”, a recunoscut acum oficial statul bavarez.

75 de euro pe zi pentru fiecare zi petrecută în închisoare

În suma totală de 1,3 milioane de euro sunt incluse toate pretențiile rezultate din condamnare, detenție și procedura de revizuire, precum și despăgubirile deja plătite anterior.

Bărbatului i s-au acordat inițial 75 de euro pe zi pentru fiecare zi petrecută în detenție, totalizând aproape 400.000 de euro. De asemenea, a primit peste 450.000 de euro pentru venituri pierdute și contribuții la pensie. În plus, s-a luat acum în considerare faptul că Genditzki va trebui să plătească impozite pentru o parte din despăgubire și să acopere cheltuielile de judecată.

Avocata Regina Rick, care a luptat timp de zece ani pentru reabilitarea clientului său, a declarat: „Salutăm faptul că s-a ajuns la o soluție amiabilă. Clientul meu este ușurat că această luptă juridică de ani de zile a luat sfârșit. Cei treisprezece ani și jumătate petrecuți pe nedrept în închisoare nu i-i va putea reda nimeni”.

În prezent, Manfred Genditzki spune că își dorește doar o perioadă liniștită alături de familia sa.

Anul trecut, un tribunal din centrul Japoniei a decis ca o despăgubire de circa 1,45 de milioane de dolari să fie plătită unui bărbat achitat într-un caz de crimă comisă asupra unei familii, în urmă cu 59 de ani. A fost cea mai mare sumă de acest fel acordată în Japonia.

