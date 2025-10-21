Vinovat de terorism

Atacul a avut loc după o reuniune a guvernului în orașul minier Handlova din Slovacia centrală, în timp ce Fico ieșea în stradă pentru a-și saluta susținătorii. Cintula, care a fost reținut la fața locului, a declarat că l-a împușcat pe Fico cu intenția de a-l răni, dar nu de a-l ucide.

Însă instanța l-a găsit vinovat de „terorism”, condamnându-l la 21 de ani într-o închisoare de maximă securitate. Cintula a acționat „cu motivația de a stopa buna funcționare a guvernului”, a declarat judecătorul Igor Kralik la citirea verdictului.

„Instanța nu a avut niciun dubiu că infracțiunea a fost comisă și că a fost una deosebit de gravă”, a adăugat el.

Cintula a părut calm la citirea verdictului, uitându-se în altă parte la sala plină. Avocatul său, Namir Alyasry, a declarat reporterilor după audiere că „cel mai probabil” va face apel la verdict.

O măsură de protest împotriva Guvernului

Procesul, desfășurat la un tribunal penal special din orașul central Banska Bystrica, a început în iulie. Fico nu a depus mărturie, dar a dat o declarație video anchetatorilor după atac, care a fost redată în instanță.

Inițial, procurorii l-au acuzat pe Cintula de crimă cu premeditare, dar ulterior au reclasificat împușcăturile drept atac „terorist”, citând motivația politică a acestuia.

„A meritat”, a strigat Cintula, citat de presa locală, în timp ce părăsea instanța la începutul acestei luni, după ce a dat declarația finală în proces.

După atacul asupra politicianului, Cintula a declarat poliției că a vrut să protesteze împotriva măsurilor luate de guvernul Fico, inclusiv oprirea ajutorului militar pentru Ucraina devastată de război.

La al patrulea mandat

Fico a suferit două operații de lungă durată și s-a întors la muncă la două luni după ce a fost împușcat.

În vârstă de 61 de ani, acesta se află la al patrulea mandat de premier, în fruntea unei coaliții de trei partide care guvernează, din 2023, această țară de 5,4 milioane de locuitori, membră a UE și a NATO.

De la revenirea sa în funcție, guvernul Fico a lansat o campanie de reprimare a organizațiilor nonprofit, a instituțiilor culturale și a unor instituții media pe care le consideră „ostile”, declanșând proteste în țara puternic polarizată.

Luna trecută, parlamentul a aprobat un amendament constituțional pentru a limita drepturile LGBTQ, ca parte a unei schimbări radicale care prevede, de asemenea, că legislația națională are prioritate față de legislația Uniunii Europene.

Legături cu Rusia

Promovarea de către Fico a legăturilor cu președintele rus Vladimir Putin a condus, de asemenea, la proteste masive sub sloganul „Slovacia este Europa”.

În declarația sa finală de la proces, Cintula, vizibil emoționat, a declarat instanței că a fost motivat de „disperare morală”.

El și-a numit apărarea „un manifest pentru toți cei care simt că aroganța puterii, corupția și minciunile nu își au locul în țara în care vor crește copiii noștri”.

Cândva un fan al lui Fico, Cintula și-a schimbat părerea atunci când, după cum spune el, prim-ministrul, „beat de putere, a început să nu respecte adevărul”, luând „decizii iraționale care dăunează acestei țări”.

Descriind atacul, Cintula a spus că știa că „avea doar câteva secunde să decidă” în timp ce se afla în mulțime, în fața lui Fico.

„Premierul a întruchipat ani de frustrare și disperare”, a declarat Cintula. Fico l-a acuzat pe Cintula că este un „produs al urii, un asasin creat de mass-media și de opoziție”.

