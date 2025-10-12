Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie și distracție a devenit teatrul unei confruntări violente între doi bărbați. Bătaia a devenit serioasă atunci când unul dintre ei a scos un cuțit și a început să îl alerge pe celălalt prin local. Câțiva bărbați au îndrăznit să intervină pentru a-i despărți, în timp ce nuntașii fugeau speriați.

„La data de 12 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în incinta unei săli de evenimente din municipiul Craiova, a avut loc un conflict între mai multe persoane”, a declarat subcomisar de poliție Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj, preluat de presa locală.





Poliția efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care a avut loc incidentul, prrecum și pentru identificarea persoanelor implicate în conflict.

