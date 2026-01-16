Incidentul din 10 ianuarie, surprins de camerele de supraveghere, arată cum tinerii s-au lovit cu pumnii și picioarele și au distrus mobilier din centrul comercial.

„Polițiștii Secției 4 Poliție Pitești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au continuat investigațiile într-un dosar penal care vizează infracțiuni de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase”, au transmis, vineri, polițiștii din Argeș.

Conform autorităților, conflictul a izbucnit spontan între mai mulți tineri din Pitești, Budeasa și Mărăcineni, iar în timpul altercației au fost distruse mai multe piese de mobilier.

„Până la sosirea polițiștilor, tinerii au părăsit incinta centrului comercial. A fost identificat un tânăr de 25 de ani, care nu a oferit informații despre ceilalți implicați și nu a formulat nicio plângere. În urma verificărilor, au fost identificați 11 tineri cu vârste între 16 și 25 de ani care au participat la încăierare”, au declarat polițiștii.

În cadrul anchetei, joi, a avut loc o percheziție la locuința unui minor de 16 ani din Budeasa, despre care s-a stabilit că avea asupra sa un obiect tăietor în timpul conflictului.

Toți cei 11 suspecți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior, vineri, s-a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase.

