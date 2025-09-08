„În două zile, noi am distrus 50 de turnuri teroriste, și acesta nu este decât începutul intensificării operațiunilor terestre în orașul Gaza. Le spun locuitorilor: ați fost preveniți, plecați imediat!”, a declarat premierul israelian într-un mesaj video.

„Toate acestea nu sunt decât un preludiu, doar uvertura la operațiunea principală care se intensifică – manevra terestră a forțelor noastre, care se organizează și se adună acum pentru a intra în orașul Gaza”, a adăugat Netanyahu.

Armata israeliană le-a transmis, sâmbătă, locuitorilor oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” situată mai la sud în Fâşia Gaza.

„Începând de acum, în scopul de a facilita plecarea locuitorilor oraşului, declarăm zona Al-Mawasi (în sudul Fâşiei Gaza) zonă umanitară”, conform unui mesaj în limba arabă „adresat locuitorilor oraşului Gaza şi tuturor celor care se află acolo”.

Un alt purtător de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat vineri că IDF controlează în prezent aproximativ 40% din orașul Gaza. „Astăzi controlăm 40% din teritoriul orașului Gaza. Operațiunea va continua și se va intensifica în zilele următoare. Hamas va înfrunta forțele armatei în orașul Gaza cu toată puterea sa. Vom crește presiunea asupra Hamas până la înfrângerea sa”, a subliniat Effie Defrin.

Guvernul israelian cere mişcării islamiste palestiniene Hamas să depună armele, să elibereze toţi ostaticii şi să cedeze controlul de securitate asupra Fâşiei Gaza în schimbul încetării ostilităților.

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică faptul că a trimis un „ultim avertisment” către Hamas cu privire la eliberarea ostaticilor israelieni ținuți încă în captivitate în Fâșia Gaza.

