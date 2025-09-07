„Israelienii au acceptat condițiile mele. Este timpul ca și Hamas să accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințele unui refuz. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va exista altul!”, a scris președintele american pe rețeaua sa socială Truth Social.

Hamas a publicat vineri un nou videoclip de propagandă, în care doi ostatici israelieni sunt filmați în timp ce sunt plimbați cu mașina prin orașul Gaza. Potrivit CNN, această acțiune pare să fie menită să influențeze opinia publică din Israel, în contextul în care armata israeliană își intensifică ofensiva în orașul Gaza.

Armata israeliană le-a transmis, sâmbătă, locuitorilor oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” situată mai la sud în Fâşia Gaza, în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mari urbe din teritoriul palestinian.

„Astăzi controlăm 40% din teritoriul orașului Gaza. Operațiunea va continua și se va intensifica în zilele următoare. Hamas va înfrunta forțele armatei în orașul Gaza cu toată puterea sa. Vom crește presiunea asupra Hamas până la înfrângerea sa”, a subliniat vineri purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin.

Guvernul israelian cere mişcării islamiste palestiniene Hamas să depună armele, să elibereze toţi ostaticii şi să cedeze controlul de securitate asupra Fâşiei Gaza în schimbul încetării ostilităților.

