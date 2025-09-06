Locuitorii din Gaza, îndemnați să plece către „zona umanitară” Al-Mawasi

„Începând de acum, în scopul de a facilita plecarea locuitorilor oraşului, declarăm zona Al-Mawasi (în sudul Fâşiei Gaza) zonă umanitară”, conform unui mesaj în limba arabă „adresat locuitorilor oraşului Gaza şi tuturor celor care se află acolo” și publicat pe reţelele sociale de colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

„Profitaţi de ocazie pentru a vă deplasa fără întârziere către zona umanitară şi alăturaţi-vă miilor de persoane care s-au refugiat deja acolo”, se arată în text, în timp ce ONU estimează că aproximativ un milion de persoane se află în regiunea oraşului Gaza şi avertizează asupra unui „dezastru” care va urma în cazul extinderii ofensivei israeliene asupra oraşului.

Condițiile puse de Israel pentru Hamas în vederea opririi focului

Guvernul israelian cere mişcării islamiste palestiniene Hamas să depună armele, să elibereze toţi ostaticii şi să cedeze controlul de securitate asupra Fâşiei Gaza în schimbul încetării ostilităților.

Într-un alt comunicat, redactat în limba engleză, armata israeliană scrie că „zona umanitară” declarată în vederea „extinderii operaţiunii terestre în Gaza” include „infrastructuri umanitare esenţiale, precum spitale de campanie, conducte de apă şi instalaţii de desalinizare, precum şi aprovizionarea continuă cu alimente, corturi, medicamente şi echipamente medicale pentru zonă”.

Armata israeliană afirmă că „efortul de ajutor umanitar pentru zonă va continua în mod continuu, în cooperare cu ONU şi organizaţiile internaţionale, în paralel cu extinderea operaţiunii terestre”.

Palestinienii spun că niciun loc nu este sigur în Gaza

De la începutul războiului din Gaza, declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian la 7 octombrie 2023, armata israeliană a efectuat numeroase bombardamente asupra zonelor pe care le declarase „umanitare” şi „sigure” pentru locuitori, afirmând că ţinteşte luptătorii Hamas care se ascund printre civili, notează AFP.

Zeci de palestinieni intervievaţi în oraşul Gaza de către AFP în ultimele săptămâni repetă în continuu că „nu există niciun loc sigur” în Fâşia Gaza şi că preferă să moară acolo decât să fie strămutaţi încă o dată, relatează AFP.

Armata israeliană afirmă că deține sub control 40% din orașul Gaza

Un alt purtător de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat vineri că IDF controlează în prezent aproximativ 40% din orașul Gaza.

„Astăzi controlăm 40% din teritoriul orașului Gaza. Operațiunea va continua și se va intensifica în zilele următoare. Hamas va înfrunta forțele armatei în orașul Gaza cu toată puterea sa. Vom crește presiunea asupra Hamas până la înfrângerea sa”, a subliniat Effie Defrin.

Israelul a declarat săptămâna trecută orașul Gaza, situat în nordul enclavei palestiniene, zonă de luptă. Anumite părți ale orașului sunt deja considerate „zone roșii”.

