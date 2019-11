De Mihai Niculescu,

„Nu există nici o îndoială că procesul anti-trust a dăunat Microsoft și am fi fost mai concentrați pe crearea sistemului de operare pentru telefoane”, a spus Gates în cadrul conferinței New York Times DealBook din New York, săptămâna aceasta.

„Deci, în loc să folosiți Android azi, ați fi folosit Windows Mobile” a subliniat el, potrivit Business Insider. Bill Gates

Microsoft a fost trimisă în judecată de guvernul american pentru sistemul său de operare Windows pentru PC, despre care autoritățile au susținut că deține un monopol ilegal pe piață. În acest proces, s-a ajuns la o înțelegere în 2001.

Sistemele de operare – Windows Mobile și, mai târziu, Windows Phone – au fost dezvoltate o perioadă iar apoi au fost oprite de Microsoft, pentru că telefoanele vândute cu acestea- Microsoft Lumia- nu aveau o cotă de piață satisfăcătoare. Bill Gates este convins că dacă compania s-ar fi concentrat pe dispozitivele mobile, ar fi depășit Android-ul de la Google.

„Dacă nu ar fi fost procesul anti-trust… am neglijat asta pentru că nu ne-am concentrat în această direcție” a mai adăugat Bill Gates.

„Nu există nici o îndoială că procesul anti-trust a dăunat Microsoft”, a mai spus el, „și am fi fost mai concentrați pe crearea sistemul de operare mobil … cu trei luni am întârziat cu lansarea acestuia, pe care Motorola ar fi folosit-o la un telefon” a dat detalii fondatorul Microsoft.

Chiar dacă s-a mișcat târziu pe piață, Microsoft a creat Windows Mobile, a fabricat o mulțime de telefoane inteligente și chiar a cumpărat în mod direct business-ul Nokia în încercarea de a-și netezi calea pe piața smartphone-urilor. Nu a mers însă nimic din această strategie.

„Acum, nimeni nu a auzit de Windows Mobile. Ce mai contează câteva sute de miliarde”, a conchis, ușor sarcastic, Gates.

