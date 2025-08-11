Chiriile sunt printre cele mai scumpe din zonă

Noul proiect imobiliar al Bisericii Reformate din Zürich stârnește controverse. Chiriile sunt printre cele mai scumpe din zonă, contrar angajamentului bisericii de a contribui la „echilibrul social în oraș”.

Acest proiect contrazice politica declarată a bisericii de a oferi locuințe la prețuri accesibile și de a contribui la diversitatea socială în oraș, observă ziarul Blick. „Scump dom’le, scump!”, ca în reclama din România.

Biserica construiește o clădire cu 6 apartamente în cartierul Hottingen.

De la 2.500, la 5.000 de euro

Chiriile pentru cele trei apartamente cu 4,5 camere și 103 metri pătrați variază între 4.345 (4.600 de euro) și 4.695 de franci elvețieni (5.000 de euro), în timp ce pentru cele trei apartamente cu 2,5 camere și 50 de metri pătrați, chiriile sunt între 2.400 (2.500 de euro) și 2.650 de franci elvețieni (2.800 de euro).

Aceste prețuri sunt surprinzătoare având în vedere politica de locuințe a bisericii. Biserica Reformată deține aproximativ 300 de apartamente în Zürich și, conform regulamentului său, acestea ar trebui să contribuie la o „populație diversă din punct de vedere social în oraș și cartierele sale”.

Ce spuseseră reprezentanții bisericii

Acum un an, biserica a promis că va respecta acest principiu și în proiectul din Hottingen. Un purtător de cuvânt al bisericii a declarat pentru portalul online Ref.ch că proiectul va rezulta în „chirii în segmentul de preț mediu” și că a fost conceput special pentru a fi „viabil economic, dar și pentru a contribui la echilibrul social din oraș”. Însă realitatea este alta.

Walter Angst, purtător de cuvânt al Asociației Chiriașilor din Zürich, a declarat că „aceste apartamente, cu un preț pe metru pătrat între 39 și 48 de franci (41-50 de euro), se numără printre cele mai scumpe 10% din cartier, chiar și în Hottingen, care este oricum o zonă scumpă”.

Biserica susține că aplică modelul de chirie bazat pe costuri, ceea ce înseamnă că veniturile din chirii acoperă doar costurile terenului și construcției, plus rezerve pentru renovări viitoare.

Teren în pantă, construcție ecologică, un recurs…

Cu toate acestea, acest model ridică întrebări despre motivele din spatele costurilor ridicate de construcție.

Biserica menționează poziția dificilă a terenului în pantă, metoda de construcție ecologică din lemn și faptul că a fost posibilă doar o clădire mică de apartamente, ceea ce nu permite economii de scară. De asemenea, un recurs a întârziat și scumpit construcția.

Biserica recunoaște că „din toate aceste motive, chiria pentru această nouă construcție se situează acum în segmentul mediu spre superior”.







