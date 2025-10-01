Potrivit jurnaliștilor de la Mediafax, Valentin Ceaușescu a cerut ajutor Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) și Agenției Naționale a Medicamentului, dar nu a primit un răspuns favorabil.

O singură injecție costă peste 7.500 de lei

„Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 de lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au afirmat unele surse medicale.

Din câte se pare, Valentin Ceaușescu a fost internat la finalul anului trecut la spitalul de urgență al Serviciului Român de Informații, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, acolo unde medicii au descoperit că boala i-a recidivat.

Reprezentanții de la C.N.A.S. au refuzat să suporte tratamentul lui Valentin Ceaușescu pe motiv că o comisie multidisciplinară formată la nivelul unităţii sanitare a stabilit că acesta nu este decontat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, aspect care a fost trecut și în biletul de externare al pacientului, după cum notează sursa citată.

„Ar trebui ca statul român să aibă indulgență față de suferința lui Valentin, ca, de altfel, față de suferința oricărei alte persoane și să-i asigure dreptul constituțional la sănătate. E inuman ce se întâmplă acum cu legislația din România, care nu asigură sprijin celor bolnavi”, a spus pentru Mediafax un apropiat al lui Valentin Ceaușescu.

Sursa citată mai notează că fiul Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu ar putea fi tratat cu un medicament autorizat pe teritoriul Uniunii Europene de către Agenția Europeană a Medicamentului, doar că un singur flacon costă peste 7.500 de lei și ar fi nevoie de mai multe flacoane pentru a-i salva viața lui Valentin.

Valentin Ceaușescu s-a adresat instanței

Fiul soților Ceaușescu a cerut ajutor și la Cancelaria Premierului, însă nu a avut noroc. Asta deoarece autoritățile medicale din România au precizat că tratamentul solicitat nu poate fi compensat și se află doar în faza de studii clinice, astfel că nu ar fi sigur pentru pacienți, în acest moment.

Valentin Ceaușescu s-a adresat și instanței, care a decis provizoriu, până la primul termen de judecată, că ar trebui să primească gratuit tratamentul.

„Art. 34 din Constituţia României prevede că (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat și potrivit art. 22 din Constituţie, (2) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate, (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă”, se arată în motivarea hotărârii, după cum notează sursa citată.

