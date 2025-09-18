Centralele pe cărbune ar trebui închise la sfârșitul anului

Ministrul Bogdan Ivan susține că e „foarte complicat ca în câteva luni de zile” să rezolve „probleme făcute în ultimii cinci ani”.

România a decis, în 2020, cele mai agresive ținte de decarbonizare din toată UE. Țara noastră a primit miliarde de euro pentru noi capacități de producție care trebuiau realizate până la sfârșitul acestui an, doar că acestea sunt astăzi doar pe foaie.

Bogdan Ivan a mers, mercuri, la sediul Comisiei Europene unde a purtat „negocieri intense”, în urma unor argumente pe care le aduce „de vreo două luni” pentru a păstra în continuare centralele pe cărbune active în sistemul energetic din România.

„Am venit să pledez, cu argumente clare, de ce nu putem închide centralele pe cărbune. Fac tot ce ține de mine, acum, în al 13-le-a ceas, ca aceste centrale de la CE Oltenia, Govora și Craiova să nu fie închise în 31 decembrie 2025, conform asumărilor României în PNRR”, a precizat ministrul, pe Facebook.

Cum a ajuns România în această situație

El a explicat, într-un clip video postat pe rețelele se socializare, cum a ajuns România în această situație.

„Am ajuns aici pentru că, acum 5 ani de zile, cei care au decis în dreptul României au asumat că până la finalul anului 2025 România să renunțe total la minele pe cărbune și la centralele pe cărbune, cu condiția pentru a primi miliarde de euro prin care să facă noi capacități de producție a anergiei electrice. Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz care ar trebui să înlocuiască centralele pe cărbune sunt în continuare pe hârtie”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul spune că românii au aproape cel mai mare preț al energiei electrice din Europa

El mai afirmă că din acest motiv românii au unul dintre cele mai mari prețuri la energia electrică din Europa.

„Din acest motiv, astăzi românii au aproape cel mai mare preț al energiei electrice din Europa și din acest motiv, cu patru luni înainte de a scoate din uz, teoretic, aceste capacități de producție a enrgiei electrice pe cărbune, am venit să găsesc o soluție să împiedic acest lucru”.

Ce se întâmplă dacă vor fi scoase din uz capacitățile de producție a energiei pe cărbune?

„Vom ajunge în situația în care să crească și mai multe prețul la energia electrică, vom ajnge în situația în care mii de oameni să rămână fără loc de muncă la CE (Complexul Energetic) Oltenia și în toată Valea Jiului”, a mai precizat el.

Ministrul Energiei vrea să amâne acest termen cu o condiție, pe care și-o asumă: „să punem în loc noi capacități de producție a energiei electrice pe gaz tocmai pentru a tempera prețurile și pentru a avea în continuare energie electrică în România”.