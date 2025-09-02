Singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a tăiat salariul nu renunță: „Am cedat încă 2.500 de lei”

„Şi în luna august, aşa cum am promis, am făcut transferul de 2.500 de lei în conturile Ministerului, 20% din salariul meu, pentru că odată ce am spus un lucru, vreau să-l duc până la capăt, nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor, doar pe spatele celor cu venituri mici care au avut de pierdut în această perioadă”, a spus Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că ar trebui ca fiecare reprezentant al statului să îi urmeze exemplul: „Cred că e normal ca fiecare reprezentant al statului din ecosistemul ăsta de energie, din care fac eu parte şi pe care vremelnic îl conduc, să facă acelaşi gest, aşa cum şi luna trecută au făcut-o foarte mulţi colegi din conducerea companiilor din subordinea Ministerului”.

Ministrul energiei a precizat că „dacă vrem o Românie mai bună, trebuie să începem cu propriul exemplu” și a adăugat că nu se va opri aici: „Donez și luna aceasta 20% din salariul meu de ministru”.

Bogdan Ivan este singurul ministru care și-a tăiat salariul din proprie inițiativă. El a anunțat încă din 11 iulie că a decis să își taie salariul cu 20 la sută. Salariul lui este de aproape 13.000 de lei lunar.

Demersul a venit în contextul în care fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a cerut șefilor de la companiile de stat cu salarii mai mari decât al președintelui Nicușor Dan să își taie singuri lefurile până la finalul lui 2026, pentru că aceștia au „contractele betonate” și nu se poate face nimic legal. Chiar dacă Bogdan Ivan nu e șef de companie, el a făcut acest lucru pentru a da un exemplu și celorlalți membri ai Cabinetului, dar și directorilor din subordinea Ministerului Energiei.

Bogdan Ivan (34 de ani, PSD) a ocupat funcții de ministru încă din 2023, mai întâi în Guvernul condus de Marcel Ciolacu și acum în Guvernul condus de Ilie Bolojan. În perioada iunie 2023-decembrie 2024, a fost ministru al digitalizării. Apoi, în perioada decembrie 2024-iunie 2025, a fost ministru al economiei și turismului. Iar din iunie 2025, Bogdan Ivan este ministru al energiei.