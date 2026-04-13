Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a transmis, la ora 15:15, o avertizare pentru șoferii aflați în tranzit pe una dintre cele mai circulate artere din țară.

Accidentul a avut loc într-o zonă de curbe pe Valea Oltului, o arteră cunoscută pentru aglomerație, mai ales în perioadele de sărbători când șoferii se întorc spre casă.

Astfel de incidente pe DN7 provoacă, de regulă, cozi kilometrice, chiar și atunci când circulația se desfășoară alternativ pe un singur fir până la curățarea carosabilului și tractarea vehiculului avariat.

