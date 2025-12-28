O bombă din Al Doilea Război Mondial a fost găsită în centrul Belgradului

O bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial a fost neutralizată pe 28 decembrie 2025, pe un șantier din centrul Belgradului, conform poliției, informează AFP.

Proiectilul, de tip AN-M44, fabricat în SUA, a fost utilizat în timpul raidurilor aeriene aliate împotriva pozițiilor germane, în 1944, în timpul eliberării Belgradului.

Unde a fost descoperită bomba de 470 de kilograme

Zona în care s-a aflat bomba, situată lângă o arie rezidențială și un centru comercial, a fost inspectată minuțios înainte de operațiune pentru „a asigura siguranța intervenției”, conform declarației poliției. Locuitorii din apropiere au fost sfătuiți să evacueze locuințele și să își mute vehiculele.

Proiectilul va fi distrus în apropiere de capitala Serbiei

După dezamorsare, bomba a fost transportată la un poligon militar situat la 180 de kilometri de capitala Serbiei, unde urmează să fie distrusă în zilele următoare. Potrivit sursei citate, în ultimii ani, în Serbia au fost descoperite mai multe dispozitive explozive neexplodate, rămase din diverse conflicte istorice, fiind toate dezamorsate fără incidente.

În septembrie 2024, un obuz de artilerie vechi de un secol și cu o greutate de 300 de kilograme a fost dezamorsat în apropierea Parlamentului de la Belgrad. Totodată, în aprilie 2024, o bombă din campania de bombardamente NATO din 1999 a fost găsită în sudul Serbiei. În 2021, un alt proiectil, de 242 de kilograme, a fost îndepărtat de pe un șantier din periferia Belgradului.

Un incident similar a avut loc și la Galați, acolo unde o familie a descoperit un obuz într-o scorbură din pădurea în care ieșiseră la picnic în ziua de Paște. Bărbatul a sunat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat autoritățile.