Bucureștiul, sub un nor gros de fum

Un nor de fum a învăluit Bucureștiul, în cursul dimineții de miercuri. Locuitorii din Capitală au putut remarca „ceața” densă și mirosul puternic de fum. Unii dintre ei au fotografiat momentul și l-au distribuit în mediul online.

O femeie din Sectorul 3 a explicat pe Facebook faptul că s-a trezit „cu un miros greu de fum în casă”. Aceasta a reamintit în postare faptul că noaptea trecută a ars un depozit din Dragonul Roșu.

„Bună dimineața! M-am trezit cu un miros greu de fum în casă. Bănuiesc ca este la fel în tot sectorul…poate tot Bucureștiul!? Se pare ca au luat foc depozite la Dragonul Roșu. Cred ca e recomandat sa stăm în casă, cu geamurile închise”, a scris femeia din Sectorul 3 pe Facebook.

Sezorii de poluare din București, pe roșu

În cursul acestei dimineți, senzorii de poluare au fost roșii în mai multe zone din București. Aceștia au indicat culoarea mov, un „nivel extrem de ridicat” în Sectorul 3, în zona Titan și în Sectorul 4 în cartierul Berceni.

Senzorii au fost pe roșu, indicând un „nivel foarte ridicat” în Sectorul 3 în zona Titan, dar și în Sectorul 4 în zona Tineretului, Timpuri noi și Berceni.

În Sectoarele 6,5 și 1, nivelul poluării a fost scăzut sau foarte scăzut, după cum arată datele de la Aerlive.ro.

Incendiu de proporții la o hală din Dragonul Roșu

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la complexul comercial Dragonul Roșu din București, provocând prăbușirea parțială a structurii clădirii afectate.

ISU București-Ilfov a raportat că „Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală este afectată, parțial prăbușită”. Pompierii au precizat că nu există locuințe în zona afectată, dar coloana de fum își poate schimba direcția din cauza vântului.

Echipele de intervenție acționează pentru stingerea incendiului și protejarea clădirilor învecinate. ISU București-Ilfov a anunțat că „Se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator pentru a realiza accesul la zona de manifestare a incendiului”.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD.

Mesaj RO-Alert din cauza degajărilor mari de fum

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, având în vedere degajările mari de fum.
„ În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

Nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimba direcția sub influența vântului. Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală este afectată, parțial prăbușită”, a transmis ISU.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 02:30. Din primele informații, a ars o suprafață de aproximativ 3.800 mp.

