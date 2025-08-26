Flăcările, însoțite de degajări masive de fum, au afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați și există pericolul extinderii lor către alte depozite aflate în apropiere.

Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roşu situat pe strada Drumul Gării, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spaţiu de depozitare, pe o suparafaţă de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare învecinate”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pompierii prezenți la locul incidentului au anunțat că nu sunt victime.

„Arderea se manifestă generalizat, structura clădirii s-a prăbuşit parţial”, a anunţat ulterior ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi 2 ambulanţe SMURD.