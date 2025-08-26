Incendiul de la complexul Dragonul Roșu se manifestă pe aproximativ 2000 mp la o hală de depozitare pe structură metalică.

„Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hală este afectată, parțial prăbușită”, a transmis ISU București-Ilfov.

Potrivit pompierilor care acționează la fața locului, nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimba direcția sub influența vântului.

În prezent, se acționează pentru stingerea incendiului și protejarea clădirilor la care este pericol de extindere. Nu sunt victime.

„Se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator pentru a realiza accesul la zona de manifestare a incendiului”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov.

Totodată, în urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RO-Alert pentru informarea și avertizarea populației.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi 2 ambulanţe SMURD.