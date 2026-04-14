Bujorii galbeni de stepă, atracția principală de Paște

În fiecare primăvară, în apropierea sărbătorilor pascale, dealurile din zona localității Sânpetru de Câmpie, din Mureș, se transformă într-un peisaj spectaculos, colorat în galben intens.

Bujorii de stepă sunt cunoscuți și sub numele de „roșcuțe” sau „ghegheți”.

„E floarea Paștelui, întotdeauna de Paște sunt înflorite. (..) Noi le zicem ghegheței, sunt bujori sălbatici ăștia”, a spus o localnică.

Specialiștii atrag atenția că aceste flori nu sunt deloc obișnuite și au nevoie de condiții speciale pentru a crește.

„Ele în sine nu sunt niște flori banale, am înțeles că sunt flori protejate de lege, sunt niște flori care necesită niște condiții speciale și nu cresc chiar oriunde”, a adăugat profesorul Mihai Nașca.

Tradiții locale: bujorii, folosiți pentru ouăle de Paște

Pe lângă frumusețea lor, bujorii galbeni au și o valoare tradițională importantă pentru comunitate. În trecut, petalele erau folosite pentru a colora ouăle de Paște.

„De când eram copil și când se ducea zăpada, primele flori care apăreau erau gălbenelele alea. De multe ori părinții noștri vopseau ouă cu ele pe la Paște”, și-a adus aminte un localnic.

Existau și credințe populare legate de protejarea acestor flori.

„Florile astea nu puteam să le rupem de acolo că ziceau femeile bătrâne, nu rupe florile alea galbene că nu mai se ouă găinile”, a spus altcineva.

Zona ar putea deveni arie protejată

Autoritățile locale fac pași importanți pentru conservarea acestui fenomen natural rar și pentru protejarea bujorilor de stepă.

„Am reușit să trecem prin consiliul local. […] Am primit deja din partea celor de la arii protejate și un răspuns pozitiv”, a mai precizat Mihai Nașca.

Bujorul galben de stepă este o specie rară, întâlnită pe pajiștile din zona de câmpie a Transilvaniei și poate fi admirat doar o lună după înflorire. Localnicii spun că floarea este un simbol al belșugului.

Potrivit tradiției, cu cât sunt mai mulți bujori înfloriți, cu atât recolta de grâu și porumb va fi mai bogată.

Tot în Mureș, se găsește rezervația de Bujori de Stepă de la Zau de Câmpie, unică în Europa.

