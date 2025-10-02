Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, trotinetele electrice ar urma să fie interzise în centrul orașului Buzău, în locurile de joacă, parcuri, curțile școlilor și liceelor.

„În urma analizării situației privind utilizarea trotinetelor electrice în zonele de agrement și recreere din municipiul Buzău s-a constatat că în parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, curțile unităților de învățământ de stat aflate în administrarea unității administrativ-teritoriale a municipiului Buzău și zona pietonală Cuza Vodă – Piața Daciei – Aleea Trandafirilor, se înregistrează un trafic pietonal intens, cu prezența frecventă a copiilor, persoanelor vârstnice. Circulația trotinetelor electrice în aceste zone creează riscuri sporite de accidente și afectează siguranța publică”, se arată în proiectul Primăriei Buzău.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune că numărul mare de incidente a forțat autoritățile să ia o decizie.

„Venim în sprijinul școlilor, sunt foarte mulți copii acolo și problema este că a devenit o modă între copii să aibă trotinetă. Există pericol de accidentări în curțile școlilor. Măsura ar putea intra în vigoare de anul viitor, după ce proiectul va trece de etapa dezbaterii publice.”, a spus Constantin Toma.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

La nivel național, în 2025 s-au înregistrat peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice, cu șapte decese și peste 1.600 de răniți în primele șapte luni ale anului, dintre care 80% au fost din vina conducătorilor de trotinete.

La nivel local, în primele nouă luni ale anului, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău au fost tratate 78 de persoane care au căzut de pe trotinete, dintre care 54 minori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE