57 de secunde în tren, peste 6 minute în realitate

Testul a fost simplu. Două persoane au luat metroul între stațiile Marylebone și Baker Street, pe linia Bakerloo. A treia persoană a mers pe jos aceeași distanță. Oficial, călătoria cu metroul durează 57 de secunde. Stațiile sunt la doar 0,3 kilometri una de alta. Google Maps estimează mersul pe jos la aproximativ șase minute.

„Aceasta trebuie să fie cea mai inutilă călătorie cu metroul din Londra”, spune Tom, la începutul experimentului filmat de cei de la secret.london și citat de publicația Mirror.

Doar că realitatea nu înseamnă doar timpul petrecut în tren. Până ajungi la peron, treci de bariere, cobori scările rulante, aștepți garnitura și apoi urci din nou la suprafață. Potrivit sursei citate, cele două colege au ajuns la destinație în 6 minute și 26 de secunde. Tom, care a mers pe jos, a oprit cronometrul la 6 minute și 16 secunde.

A fost cu 10 secunde mai rapid.

„Deci, pentru aceasta, probabil ar trebui să o parcurgi pe jos”, a concluzionat el la final, potrivit Mirror.

Ce înseamnă asta pentru navetiști

Diferența nu este uriașă, dar arată un lucru simplu: pentru distanțe foarte scurte, metroul nu e mereu cea mai rapidă variantă. În plus, la orele de vârf, scările rulante blocate de navetiști sau întârzierile trenurilor pot adăuga minute bune la o călătorie care, teoretic, durează sub un minut.

În cazul de față, următorul tren venea în două minute, ceea ce a cântărit decisiv în rezultat.

Care sunt cele mai scurte călătorii cu metroul din Londra

Experimentul a readus în atenție cele mai scurte rute din rețeaua londoneză. Printre ele:

Charing Cross – Embankment: 35 de secunde

Leicester Square – Covent Garden: 39 de secunde

Southwark – Waterloo: 42 de secunde

Tottenham Court Road – Leicester Square: 44 de secunde

Holborn – Chancery Lane: 45 de secunde

Warren Street – Goodge Street: 46 de secunde

Baker Street – Marylebone: 57 de secunde

Baker Street, cea mai veche stație de metrou din lume

Baker Street este considerată cea mai veche stație de metrou din lume. Și puțini știu că nu este doar o stație aglomerată din centrul Londrei, ci un loc care a schimbat istoria transportului urban.

Stația a fost deschisă pe 10 ianuarie 1863, odată cu prima linie subterană din lume, Metropolitan Railway. Potrivit Transport for London, rețeaua inaugurată atunci între Paddington și Farringdon a fost prima cale ferată subterană pentru pasageri din lume, iar Baker Street este una dintre stațiile care funcționează continuu încă de la acel moment.

Astăzi, peroanele vechi, cu arcade din cărămidă și iluminare discretă, păstrează atmosfera începuturilor metroului modern.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE