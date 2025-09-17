Georgescu a fugit de întrebările presei, dar a ținut un discurs: „Ei știu că eu pot”

Liderul suveraniștilor și-a pus din nou placa învocând de nu mai puțin cinci ori „oligarhia globalist-soroșistă” și nu a răspuns la nicio întrebare a presei privind acuzațiile din rechizitoriu.

„Adevărul a ieșit la iveală, o națiune se clădește prin cei curajoși și se stinge prin cei lași, iar minciuna generează șantaj”, a declarat acesta.

În opinia sa, pentru America post-11 septembrie, ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu dictatura, iar ideologia globalist-soroșistă a ajuns să înlocuiască argumentul cu glonțul, exemplificând cu asasinarea lui Charlie Kirk, pe care o consideră rezultatul acestei „oligarhii”.

În România, se victimizează el, „oligarhia folosește Justiția ca pe un instrument de presiune, ca pe un „glonț””.

De ce toate aceste lucruri? „Fiindcă ei știu că eu pot”, a transmis Georgescu în uralele susținătorilor săi.

Georgescu invocă patru motive pentru care s-ar „dori înlăturarea lui”

De asemenea, Georgescu enumeră patru motive pentru care, în opinia sa, s-ar dori înlăturarea lui: dorința de a aduce fericire poporului; intenția de a transforma România într-o placă turnantă geo-strategică a Europei, „nu o slugă”; controlul asupra resurselor și destinului național; și dorința de reformă morală a națiunii române, extinsă și la relațiile cu cele „România din afara granițelor”.

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, a fost trimis în judecată. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia. Acesta este cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele lui Georgescu și care ajunge în instanță.

Georgescu riscă închisoare de la 10 la 20 de ani

În contextul Codului Penal român, o tentativă de lovitură de stat, sau acțiuni împotriva ordinii constituționale, este pedepsită cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Această pedeapsă se aplică persoanelor care întreprind acțiuni violente cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat, punând în pericol securitatea națională.

Conform articolului 397 din Codul Penal, acțiunile împotriva ordinii constituționale se referă la acțiuni violente, fie armate, fie de altă natură, care au ca scop schimbarea ordinii constituționale sau subminarea puterii de stat.

În acest context, tentativa, chiar dacă nu a avut succes, este considerată o infracțiune și este pedepsită conform legii. Așadar, termenul „tentativă” în contextul loviturii de stat se referă la acțiuni concrete, chiar dacă nu au dus la îndeplinirea scopului final, și sunt pedepsite conform legii.

