Detalii din rechizitoriu. Ce vorbea Potra cu oamenii din rețeaua lui

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra au fost trimiși în judecată marți, 16 septembrie, alături de alte 20 de persoane, pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, iar Parchetul General a vorbit despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”. Horațiu Potra a fugit din țară din februarie și este de negăsit. Totuși, potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile știu unde se află, mai precis în zona Emiratelor Arabe Unite, dar deocamdată nu poate fi adus în țară.

Rechizitoriul consultat de Libertatea, care are 327 de pagini, explică ce s-a petrecut, pas cu pas, din momentul în care CCR a anulat alegerile prezidențiale.

„În dimineața zilei de 07 decembrie 2024, între orele 10:51-12:01, inculpatul Potra Horațiu s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, județul Ilfov, în incinta Centrului de echitație Jbara Horses, în condiții de clandestinitate, cu inculpatul Georgescu Călin (candidat la alegerile prezidențiale și direct interesat în contestarea deciziei de anulare mai sus menționată), ocazie cu care au pus în discuție un plan conform căruia inculpatul Potra Horațiu, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a naturii pașnice a acțiunilor de protest, în manifestații caracterizate prin violență”, scrie în documentul consultat de Libertatea.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Procurorii au explicat că Horațiu Potra, „ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin”, a adunat în seara de 7 decembrie, la Sibiu, 21 de persoane, printre care rude și apropiați, și a decis deplasarea spre București cu șapte autoturisme. Scopul era de „proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației, proteste care însă urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”.

„Inculpatul Potra Horațiu a diseminat publicului, prin intermediul platformelor de comunicare digitală, un număr de trei clipuri video prin care și-a exprimat nemulțumirea față de decizia Curții Constituționale și, în asociere cu diseminarea unor informații false și alarmiste precum pretinsa intenție a autorităților de implicare a României în război, a îndemânat publicul să săvârșească infracțiuni”, notează procurorii.

Aceștia au documentat tot ce a spus Horațiu Potra:

„Eu vă îndemn, pe riscul meu, pe riscul meu personal, da? Să vină să m-aresteze DIICOT-ul, SRI-ul SPP-ul, cine vor ei, să vină să mă ieie să mă aresteze. Eu zic da! Instigare la revoltă, români ieșiți cu parul și pe ei și pe mama lor! Doamne ajută!”

„Și-i rog pe toți să iasă! Și nu tre să ieșim cu lozinci: „Vă rugăm, democrație!”. Nu. Cu paru! Cu paru tră ieșit, că ăștia nu știu de altceva! Numa de frica parului știu! Așa trăbă ieșit! O zi bună vă doresc!”

„Să mă aresteze pe mine Iohannis! Mă doare în p…ă. Dar, uite aici! Eu instig la revoltă! Toți românii care mai au sânge în instalație să iasă cu parul, cu parul pe stradă! Cu parul să îi alergăm! Să îi fugărim… cum zic ăștia, peste Dunăre. Băga-mi-aș ceva! Hai salut! Uite acum ajung la avion”.

De asemenea, procurorii au interceptat numeroase discuții ale lui Potra, intrate și ele în posesia Libertatea. Un exemplu este mai jos. Libertatea a anonimizat numele persoanelor fără funcții publice, notorietate sau rol de interes general.

„În ziua de 18 decembrie 2024, la ora 16:44:55, POTRA HORAȚIU, localizat în localitatea Mediaș, județul Sibiu, este contactat de către un DOMN şi poartă următoarea discuţie:

Recomandări Ucraina s-a dus până în fundul Rusiei ca să pedepsească o unitate rusească acuzată de crime de război: „Așteptăm să apară necrologuri în mass-media din Vladivostok”

POTRA HORAȚIU: Alo!

DOMN: Alo! Bună ziua, domnul Horațiu!

POTRA HORAȚIU: Da, bună ziua!

DOMN: Mă numesc *xxxxxxxx* Am o vârstă de 20 de ani, sunt luptător de K1, de 8 ani și aș vrea… am o condiție fizică foarte bună, știu să trag bine cu arma. Sunt vânător…

POTRA HORAȚIU: Am auzit. Dați-mi, dați-mi mesaj pe Whatsapp…

DOMN: Da.

POTRA HORAȚIU: Vă dau un număr unde să sunați, la recrutări, că nu mă ocup eu.

DOMN: DRCV știu, mai am prieteni acolo, la dumneavoastră în Congo și mi-au dat numărul la DRCV, nu îndeplinesc toate condițiile. Și v-am dat numărul pe Whatsapp.

POTRA HORAȚIU: Nu știu, d-aia zic. Dă-mi pe Whatsapp, că n-am ce face, că nu pot să, nu decid eu. Înțelegi? Că dacă e o problemă o să zică lumea Potra a adus pe, o adus oameni nepregătiți. Adică acolo îs niște militari care știu, care se ocupă de recrutari.

DOMN: Vă cred, vă cred dar dacă eu chiar știu să trag bine cu arma și am…

POTRA HORAȚIU: Bine domne, am înțeles că știi să tragi. Mulți care știu să tragă cu arma. Ai mai fost în vreun conflict, ai mai făcut ceva? Ai… știi să te organizezi? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade,

cunoști de astea? Nu! Știi mortiare, știi…

DOMN: Tatăl meu a fost militar…

POTRA HORAȚIU: No, păi aia-i fratele. Nu e asta. Îmi pare rău. Haideți că n-am timp că mă mai sună lumea și văd, m-ați sunat și pe telefon normal, telefoanele îs ascultate… n-avem nimic de ascuns dar prefer să nu avem discuții d-astea, aici. Mulțumesc!”.

Extras din rechizitoriu

Mai jos, un alt exemplu de discuții interceptate de procurori, care confirmă planul pus la cale de Potra pentru răsturnarea ordinii constituționale și teama să nu fie prins.

„În ziua de 20 decembrie 2024, la ora 18:58:25, POTRA HORAȚIU, localizat în localitatea Mediaș, județul Sibiu, este contactat de către un DOMN şi poartă următoarea discuţie:

DOMN: Alo!

POTRA HORAȚIU: Alo! Alo!

DOMN: Salutare domnu`! Ce faci?

POTRA HORAȚIU: Salut. Ce să fac? Ia uite, p-acasă.

DOMN: Ai tras o leacă cu ăștia, ă?

POTRA HORAȚIU: Ăh. Asta e!

DOMN: Așa am pățit și eu în Ucraina.

POTRA HORAȚIU: Îh!

DOMN: Dar știi pentru ce? Pentru un baston d-ăla, telescopic.

POTRA HORAȚIU: Da?

DOMN: Tot așa, mi-au arestat, mi-o… numai că nu m-or dat pe la televizoare. Îs nebuni ăștia.

POTRA HORAȚIU: No bine, hai că vorbim, că m-ai sunat direct pe telefon. Ascultă ăștia tot.

DOMN: Ăhă. Hai că te sun pe Whatsapp”.

În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, procurorii au notat, printre altele: „În seara zilelor de 07 decembrie 2024 și 12 decembrie 2024, cunoscând caracterul nereal al acestora, în baza aceleiași rezoluții infracționale a răspândit către publicul larg informații false, materializate sub forma unor alegații privind intrarea României în razboiul dintre Federația Rusă și Ucraina ca plan pentru împiedicarea instalării președintelui SUA, Donald Trump și a lansat afirmații de natură a afecta încrederea populației în Ministerul Apărării Naționale și în mod colateral, apte să inducă teama în rândul urmăritorilor din perspectiva posibilei implicări active a României în conflictul militar aflat în desfășurare”.

Aceasta este a doua oară când Călin Georgescu, aflat sub control judiciar încă din februarie 2025, e trimis în judecată. Prima dată a fost în iulie, pentru promovarea fostului conducător al statului, Ion Antonescu, și a fostului lider legionar, Corneliu Zelea Codreanu.

Procurorii au găsit arsenale cu care Horațiu Potra și mercenarii urmau să facă haos în București

Amintim că pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive.

Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Mercenarii lui Potra, puși în libertate chiar de procurorii care ceruseră arestarea preventivă

Pe 28 februarie, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă.

Horațiu Potra este dat în urmărire din februarie 2025 și poza lui este pe site-ul Poliției Române

Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care solicitaseră arestul preventiv.

Unde se ascunde Horațiu Potra

Horațiu Potra este și acum dat în urmărire internațională. Potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile știu unde se află fugarul, mai precis în zona Emiratelor Arabe Unite, dar deocamdată acesta nu poate fi adus în țară.

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE