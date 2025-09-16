„Avem indicii”

Rusia este cunoscută pentru că oferă azil unor persoane căutate de justiția occidentală, adesea pentru a crea pârghii politice, pentru a submina statele membre NATO/UE sau pentru a proteja indivizi care ar putea avea legături cu interesele rusești.

Dacă Potra va obține azil în Rusia, șansele de extrădare a sa în România devin practic nule. Rusia nu extrădează cetățeni sau persoane cărora le-a acordat azil, mai ales în cazuri care pot fi interpretate (din perspectiva rusă) ca având o componentă politică. Acest lucru ar însemna că Potra ar putea evita justiția română pe termen nelimitat.

Alex Florenţa a fost întrebat, marţi într-o conferinţă de presă, dacă ştie unde află Horaţiu Potra şi dacă acesta va fi adus vreodată în ţară.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune, în schimb, că există date certe care au rezultat din anchetă că, în acest moment, Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a afirmat Alex Florenţa.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Proba-cheie din anchetă

Întrebat cum de ştie acest lucru, având în vedere că nu cunoaşte locul unde se află Potra, Alex Florența a declarat:

„A rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. Cum aş putea eu devoala în acest moment fix proba din care rezultă acest element?”.

Procurorul general a preecizat că Horaţiu Potra nu a cerut azil: „Nu a cerut, face demersuri. În perioada aceasta a făcut demersuri în orice caz”.

Marți, 16 septembrie 2025, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, a fost trimis în judecată, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia. Acesta este cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele lui Georgescu și care ajunge în instanță.

Un grup de 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

O „acțiune de război hibrid”

Horațiu Potra și cei 19 indivizi prinși în timp ce se deplasau înarmați până în dinți către București ar fi putut crea haos la protestul simpatizanților lui Călin Georgescu față de hotărârea CCR de anulare a alegerilor.

Procurorii Parchetului General notează în referatul cu propunere de arestare preventivă că oamenii lui Horațiu Potra ar fi plănuit o „acțiune de război hibrid”, prin care urmăreau să creeze în rândurile manifestanților și ale forțelor de ordine o stare de teroare, care ar fi dus la un conflict generalizat.

Potra, cu mandat de arestare în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE