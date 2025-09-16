„Avem indicii”

Rusia este cunoscută pentru că oferă azil unor persoane căutate de justiția occidentală, adesea pentru a crea pârghii politice, pentru a submina statele membre NATO/UE sau pentru a proteja indivizi care ar putea avea legături cu interesele rusești.

Dacă Potra va obține azil în Rusia, șansele de extrădare a sa în România devin practic nule. Rusia nu extrădează cetățeni sau persoane cărora le-a acordat azil, mai ales în cazuri care pot fi interpretate (din perspectiva rusă) ca având o componentă politică. Acest lucru ar însemna că Potra ar putea evita justiția română pe termen nelimitat.

Alex Florenţa a fost întrebat, marţi într-o conferinţă de presă, dacă ştie unde află Horaţiu Potra şi dacă acesta va fi adus vreodată în ţară.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune, în schimb, că există date certe care au rezultat din anchetă că, în acest moment, Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a afirmat Alex Florenţa.

Proba-cheie din anchetă

Întrebat cum de ştie acest lucru, având în vedere că nu cunoaşte locul unde se află Potra, Alex Florența a declarat:

„A rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. Cum aş putea eu devoala în acest moment fix proba din care rezultă acest element?”.

Procurorul general a preecizat că Horaţiu Potra nu a cerut azil: „Nu a cerut, face demersuri. În perioada aceasta a făcut demersuri în orice caz”.

Marți, 16 septembrie 2025, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, a fost trimis în judecată, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia. Acesta este cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele lui Georgescu și care ajunge în instanță.

Un grup de 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

O „acțiune de război hibrid”

Horațiu Potra și cei 19 indivizi prinși în timp ce se deplasau înarmați până în dinți către București ar fi putut crea haos la protestul simpatizanților lui Călin Georgescu față de hotărârea CCR de anulare a alegerilor.

Procurorii Parchetului General notează în referatul cu propunere de arestare preventivă că oamenii lui Horațiu Potra ar fi plănuit o „acțiune de război hibrid”, prin care urmăreau să creeze în rândurile manifestanților și ale forțelor de ordine o stare de teroare, care ar fi dus la un conflict generalizat.

Potra, cu mandat de arestare în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.


tomitan 16.09.2025, 15:17

Ha!ha!ha! Nu se stie unde este Potra la fel cum nu se stia de Ghită, amicul lui Coldea de la SRI. Acum este momentul ca ND sa puna piciorul in prag si sa le dea public 24 de ore celor de la SRI& SIE sa-l aduca in fata instantei pe Potra. Nu sunt capabili , atunci toata conducerea SRI& SIE decapitata public ptr incompetenta , iar cele 2 institutii desfiintate. Reinfiintezi alte noicu bugete mai mici iar selectia sa o faci cu ajutorul expertilor CIA,Mossad ,FBI Ceri ajutorul partenerilor ca sa-ti recladesti niste servicii secrete intr-adevar competente.Din SRI & SIE cred ca doar 5% sunt intr-adevar competenti si bine pregatiti, restul de 95% sinecuristi de partid precum Coldea, Vlase de la F1, Nasul Pontacului, sau Gabi \"minte scurta\". PS.Nu-i o rusine sa apelezi la parteneri.Si BND ul s-a creat cu ajutor american.Gehlen fara americani ,n-ar fi reusit sa creeze un serviciu de incredere si profesionist.

Jurgen Faff, patronul Fly Lili, sub control judiciar. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Știri România 15:18
Jurgen Faff, patronul Fly Lili, sub control judiciar. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Un român din Italia a dat cu BMW-ul furat peste un polițist rănindu-l grav, apoi a sustras alte două mașini pentru a fugi
Știri România 15:03
Un român din Italia a dat cu BMW-ul furat peste un polițist rănindu-l grav, apoi a sustras alte două mașini pentru a fugi
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe"
Stiri Mondene 15:28
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni
Stiri Mondene 14:35
Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte"
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Mediafax.ro
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii
KanalD.ro
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Exclusiv
Politică 13:00
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice