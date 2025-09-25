Când începe Black Friday 2025 în România

Black Friday 2025 este ziua care transformă cumpărăturile într-o adevărată cursă contracronometru și promite să fie evenimentul de shopping al anului. Ziua cu cele mai mari reduceri aduce oferte uriașe la electronice, electrocasnice, haine, beauty și multe altele.

Black Friday are loc în România, cu trei săptămâni mai devreme decât în SUA, unde reducerile încep imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătoare americană care anul acesta are loc joi, pe 27 noiembrie. Astfel, dacă la americani Vinerea Neagră va avea loc abia pe 28 noiembrie, în ultima săptămână din noiembrie, în România va începe mult mai devreme.

EMAG a anunțat oficial că va organiza Black Friday 2025 în data de 7 noiembrie, un record față de anii trecuți. Anul trecut s-a ținut pe data de 8 noiembrie, iar primul Black Friday în România a fost în 2011, pe data de 25 noiembrie. Comercianții nu au vrut să se apropie prea mult de zilele libere de zilele libere 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și 1 Decembrie, ziua națională pentru a face față volumului ridicat de livrări.

Când începe Black Friday 2025 la eMAG

În cadrul unei conferinţe cu vânzătorii din marketplace organizată pe 24 septembrie 2025, reprezentanţii celui mare mare retailer din România au confirmat oficial că Black Friday 2025 va avea loc vineri, 7 noiembrie. Este practic prima vineri din luna noiembrie, astfel că echipa logistică din spatele evenimentului de shopping va avea suficient timp la dispoziţie să livreze toate comenzile până la minivacanță de Sfântul Andrei și Ziua Națională.

eMAG nu a anunțat încă date despre ofertele de Black Friday 2025. În 2024, Black Friday a început la eMAG la ora 7.14, în timp ce în 2023 startul a fost dat la 7.15, iar în 2023 a început la 7.21.

eMAG, cel mai mare retailer online din România a adus acest eveniment de shopping în ţara noastră şi dă de obicei data reducerilor de Black Friday, dată pe care o adoptă cu modificări mai mici sau mai mari și restul retailerilor de la noi.

Ce semnifică Black Friday

Termenul de Black Friday, în traducere „Vinerea Neagră”, a fost folosit prima dată în SUA pentru a descrie traficul catastrofal din vinerea care urma sărbătorii de Ziua Recunoștinței. În cadrul acestei sărbători americane, care are loc în fiecare an în a patra zi de joi din noiembrie, familiile se strâng în jurul unei mese festive de la care nu lipsește curcanul făcut la cuptor, iar a doua zi traficul este sufocat din cauză că toata lumea încearcă să ajungă iar acasă. “Responsabili” cu acest nume ar fi polițistii din orașul american Philadelphia, care, de vreo 6 decenii, au ajuns să blesteme practic ghinionul pe care îl aveau în trafic.

Totodată, în Statele Unite, imediat după Ziua Recunostinței se dă startul sezonului de cumpăraturi pentru Crăciun. Implicit, magazinele începeau din acea zi de vineri să scadă prețul la produse, iar de câteva decenii termenul de Black Friday și reducerile de Crăciun au început să fie asociate tot mai mult și așa le-a rămas numele până în ziua de azi.

Popularitatea de care s-a bucurat acest fenomen în Statele Unite i-a determinat si pe retailerii din alte țări, precum și din România, să “importe” Vinerea Neagră. Anul acesta, Black Friday are loc pe 28 noiembrie în SUA. În România, de regulă, Vinerea Neagră are loc cu o săptămână sau două înaintea americanilor, iar în ultimii ani, magazinele au extins perioada de reduceri pe mai multe zile, chiar două săptămâni. Primul magazin din România care a anunțat când este Black Friday 2025 este eMAG Retailerul a ales ziua de vineri, 7 noiembrie 2025, dată pe care o adoptă cu mici modificări și restul retailerilor de la noi.





Când a apărut Black Friday în România

Evenimentul de Black Friday a fost importat în România începând cu anul 2011. Site-urile online au adus conceptul de Black Friday, iar ulterior acesta a fost preluat de majoritatea magazinelor online și nu numai. La noi, Black Friday nu respectă tradiția de peste Ocean, unde Black Friday este întotdeauna în a patra vineri din noiembrie. De obicei, România fură startul reducerilor. În România, Black Friday 2025 este pe 7 noiembrie, cu trei săptămâni mai devreme decât în SUA.

