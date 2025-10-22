  • Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Black Friday 2025

Black Friday 2025 bate la ușă, aducând cele mai mari reduceri și oferte tentante ale anului. Începutul lunii noiembrie vine cu promoții spectaculoase. eMAG a confirmat oficial data pentru Black Friday 2025 în România, ziua cu cele mai mari reduceri ale anului. Cel mai mare retailer online din România lansează de obicei primul campania de Black Friday, iar data stabilită este adesea urmată, cu mici variații, și de ceilalți retaileri din țară. De obicei, Black Friday în România se desfășoară cu aproximativ două săptămâni înaintea evenimentului din SUA, dar anul acesta începe mult mai devreme. În Statele Unite ale Americii, reducerile încep imediat după Ziua Recunoștinței, care în acest an va fi pe 27 noiembrie, deci Black Friday are loc pe 28 noiembrie, în SUA.

Când e Black Friday la eMAG în 2025

Black Friday la eMAG are loc vineri, pe data de 7 noiembrie 2025. Cel mai mare retailer online din România a adus acest eveniment de shopping în ţara noastră şi dă de obicei data reducerilor de Black Friday, dată pe care o adoptă cu modificări mai mici sau mai mari și restul retailerilor de la noi.

Black Friday la eMAG se desfăşoară pe durata unei singure zile, cunoscută drept și Vinerea Neagra, care va avea loc pe 7 noiembrie în cazul de faţă.

Printre produsele care se regasesc in oferta eMAG Black Friday se numara televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion ai articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire personala pentru adulti si copii, mobila, jucarii, anvelope si produse speciale. Black Friday la eMAG inseamna si reduceri ale partenerilor din Marketplace.

La ce oră începe Black Friday 2025 pe eMAG

eMAG nu dezvăluie, de obicei, ora exactă la care dă startul campaniei de Black Friday. Dar de obicei, reducerile Black Friday la eMAG vor fi publicate la prima oră a dimineții, începând cu ora 7:00 și reducerile vor fi active până la ora 23:59. Anul trecut, în 2025, Black Friday la eMAG a început la ora 07.14, iar în urmă cu doi ani a început la 07.15. Așadar, cei care sunt matinali nu vor avea o problemă în a prinde stocurile întregi și își vor putea cumpăra produsele dorite înainte ca acestea să se epuizeze. Mai mult ca sigur, ora de începere a cumpărăturilor a eMAG va fi în jurul orei 7 dimineața, și pe 7 noiembrie.

Top vânzări eMAG de Black Friday

Deși ordinea categoriilor în top diferă de la an la an, există câteva familii mari de produse care sunt tot timpul în preferințele consumatorilor și care se vând într-un volum uriaș de Black Friday:

  • smartphone-uri şi smartwatch-uri;
  • televizoare şi sisteme audio;
  • produse pentru casă şi îngrijirea locuinței – mobilier, decorațiuni, perdele, draperii etc;
  • electrocasnice mici – cuptoare cu microunde, espressoare, roboți de bucătărie, mixere, prăjitoare de pâine, etc;
  • articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii;
  • produse de îngrijire personală – parfumuri, cosmetice;
  • băuturi alcoolice şi cafea;
  • jucării și articole pentru copii;
  • electrocasnice mari – frigidere, maşini de spălat rufe, mașini de spălat vase, cuptoare încorporabile, hote, etc.
  • produse de bricolaj și articole pentru grădină;
  • cărți, birotică, papetărie.

Cum trebuie să te pregătești pentru Black Friday 2025 la eMAG

În goana după reduceri, pentru o experiență mai rapidă, mai sigură și mai plăcută, cei de la eMAG recomandă să ții cont de șase pași, pentru a avea mai multe șanse să prinzi obiectul dorit: Nu uita să-ți instalezi aplicația eMAG și să activezi notificarile! Este recomandat să ai aplicatia eMAG actualizată cu cea mai recenta versiune disponibilă și toate datele tale, respectiv adresele de livrare, completate în contul tău de client.

Pentru o plată extrem de rapidă a produselor dorite, îți poți salva cardul bancar în contul tău de client eMAG și astfel, de Black Friday, vei achita comenzile în deplină siguranță și foarte repede.

Să ai selectat easybox-ul preferat!

Activează autentificarea multi-factor ca să-ți protejezi informațiile din contul de client! Dacă ai comandat un produs al unui partener eMAG Marketplace, acesta îți va livra comanda prin curier sau în easybox, iar costul de livrare îți va fi comunicat înainte să finalizezi comandă.

Cum să nu-ți iei țeapă de Black Friday 2025

În cazul în care și tu ți-ai făcut lista de cumpărături pentru ziua cu cele mai multe reduceri, află cum să te ferești de țepe în perioada Black Friday.

  • Verifică atent modul în care este afişată reducerea pe site sau pe eticheta produsului.
  • În cazul în care comanzi online, verifică, înainte de a trimite comanda, dacă preţul fiecărui produs din coşul de cumpărături este acelaşi cu preţul redus indicat atunci când ai ales produsul. Deschide coletul în prezenţa curierului şi, în caz că acesta nu corespunde, trimite-l înapoi. Ai grijă să menţionezi pe documentele de transport motivul refuzului.
  • În cazul cumpărăturilor efectuate online ai 14 zile calendaristice de la momentul primirii produsului în care poţi renunţa la achiziţie, fără a oferi vreun motiv şi fără costuri suplimentare.
  • Dacă ai făcut comanda online, comerciantul trebuie să-ţi livreze produsul în maximum 30 de zile sau mai puţin, dacă aţi căzut de acord asupra acestui aspect. Dacă termenul de livrare nu este respectat, puteţi stabili, de comun acord, o nouă dată de livrare. Dacă nici această dată nu este respectată, ai dreptul la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

Care sunt regulile pentru produsele cu reduceri de Black Friday

Prețul redus trebuie sa fie inferior prețului de referință / prețului anterior.

  • Prețul de referință / prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.
  • În cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel mai scazut preț practicat de vânzator în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preț.
  • În cazul produselor prezente la comercializare într-o perioadă mai mică de 30 de zile, prețul anterior reprezinta cel mai scazut preţ practicat de vanzator in această perioadă înainte de data aplicării reducerii de preț.
  • Vânzătorul trebuie să indice într-un mod clar, lizibil si ușor de identificat perioada în care prețul anterior a fost aplicat.

Ce semnifică Black Friday

Black Friday, în traducere „Vinerea Neagră”, este denumirea zilei în care magazinele oferă mai mari reduceri la produsele pe care le comercializează. Termenul „Black Friday” a apărut în anii 60, desemnând ziua de debut a cumpărăturilor pentru celebrarea sărbătorilor de iarnă. În SUA, Black Friday este celebrat la sfârşitul lunii noiembrie.

Anul acesta, Black Friday are loc pe 28 noiembrie în SUA. În România, de regulă, Vinerea Neagră are loc cu o săptămână sau două înaintea americanilor, iar în ultimii ani, magazinele au extins perioada de reduceri pe mai multe zile, chiar două săptămâni.

Despre eMAG

eMAG este părintele Black Friday România, dar și cel mai mare retailer online de la noi din țară. eMAG a fost cel care a introdus conceptul de Black Friday în România, în anul 2011, sărbătoare împrumutată de pe continentul american. De atunci, magazinul a păstrat tradiția anuală și a făcut ca evenimentul să fie cel mai așteptat din an.

Cu fiecare ediție Black Friday, produsele care intrau în ofertă au devenit din ce în ce mai variate, iar cumpărăturile au început să fie încurajate prin tehnologii și facilități precum aplicația eMAG, posibilitatea de a achita în rate fără dobândă, plata rapidă online, prin card de debit sau de credit, introducerea abonamentului Genius, livrările în easybox sau în showroom și multe alte beneficii.

eMAG este magazin online cu produse din categoriile AirPods, Alcool sanitar Spirt, Anvelope, Aparate aer conditionat, Aparate de ras, Aparate de sudura, Aparate fitness, Aparate foto, Aragazuri, Articole copii, Articole sport, Aspiratoare, Audio, Auto, Baterii auto, Becuri, Biciclete, Biciclete copii, Bijuterii, Binocluri, Birouri copii, Boxe portabile, Bricolaj, Calorifere, Camere foto, Camere video auto, Cantare electronice, Carti, Casti bluetooth, Ceasuri, Combine frigorifice, Componente IT, Congelatoare, Console Gaming, Cosmetice, Credite, Cuptoare cu microunde, Cuptoare electrice, Electrocasnice, Espadrile, Expresoare cafea, Fier de calcat, Foto & video, Frigidere, Gadgeturi, Gaming, Geci, Genti si posete, Ghete, Ghiozdane, GPS auto, Haine, Haine copii, Home & deco, Incaltaminte, Incaltaminte copii, Ingrijire personala, iPhone, iPod, Jante aliaj, Jucarii, Laptopuri, Lazi frigorifice, Macbook, Masini de spalat, Masini de spalat vase, Motocoase, Obiective profesionale, Ochelari, Ondulatoare, Paltoane, Pantaloni, Pantaloni scurti, Pantofi, Parfumuri, Periute de dinti electrice, Placi de par, Player muzica, PlayStation, Portofele, Posete dama, Procesoare, Rame ochelari, Roboti de bucatarie, Rochii, Routere wireless, Rucsacuri, Sanitare, Servicii, Sisteme audio, Smartwatch, Statii auto, Storcatoare de fructe, Suporturi TV, Tablete, Telefoane, Televizoare, Trolere, Truse scule, Uscătoare de par, Uscătoare rufe, Vacanțe, Videoproiectoare, Xbox.

Foto: Shutterstock.com

