Când va adera România la OCDE. Anunțul făcut de Nicușor Dan și Mathias Cormann

România, șanse mari să intre în OCDE în 2026

„Suntem foarte încântaţi să vedem că, în cadrul acordului coaliţiei din iunie, această aderare se bucură de sprijin de la nivelul întregului spectru politic, acest sprijin puternic va fi esenţial în continuare pentru finalizarea, cu succes şi la timp, a procesului de aderare. Chiar dacă nu există o dată finală stabilită pentru procesul de aderare, Guvernul României şi-a stabilit obiectivul ambiţios, dar, cred realizabil, al finalizării acestui proces în anul 2026”, a spus Mathias Cormann într-o declarație de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, în care presa nu a avut voie să pună întrebări.

„Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește guvernarea, accesul la bune practici, sporirea încrederii și sprijinirea agendelor de reforme publice și acestea se bazează pe dovezi care ajută la sporirea investițiilor și, cu timpul, la sporirea veniturilor și a nivelului de trai”, a adăugat Cormann.

Și președintele Nicușor Dan a avut o reacție pe acest subiect. El a precizat, după discuțiile cu oficialul OCDE avute la Palatul Cotroceni, că aderarea la OCDE este un obiectiv strategic, iar așteptările României sunt că acest lucru se va realiza anul viitor.

„Procesul de aderare al României progresează foarte bine: peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Ce este OCDE

Înființată în 1961, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este o organizație internațională formată din guvernele a 38 de țări membre, care colaborează în sprijinul creșterii economice și a stabilității sociale.

Cei 38 de membri ai OCDE, dintre care majoritatea europeni – 23, sunt state dezvoltate care dețin peste 70% din comerţul şi serviciile la nivel mondial şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. Pentru intrarea în cea mai importantă organizaţie economică din lume este nevoie de vot în unanimitate.

România a deschis oficial procesul de aderare la acest for în 2022. În martie 2025, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că „garantează” că în 2026 vom intra în OCDE.

