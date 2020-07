Marian Vanghelie îl atacă dur pe fostul său șef de partid Victor Ponta și nu exclude o revenire în PSD. Iată ce a spus Marian Vanghelie despre candidații la Primăria Capitalei Gabriela Firea și Nicușor Dan, dar și despre posibilul candidatul Traian Băsescu.

„Da, voi candida cu cea mai mare plăcere, să îi arăt lui Victor Ponta că nu există în politică. Dacă nu era Adrian Năstase să-l ia de pe Champs Elysee, să-l bage la liceu, la școală, nu exista. În primul rând candidez pentru că nu văd pe cineva care are o viziune pentru dezvoltarea acestei capitale. Din păcate nici cele două partide mari nu au un lider pentru această poziție. Intrăm în bătălie pentru Primăria Capitalei. Bucureștiul nu poate fi împărțit în sectoare, trebuie o viziune unică. Am colaborat mult cu Victor Ponta, când avea nevoie de mine mă căuta cu socrul lui, ca un copilaș. Minte cum respiră”, a declarat Marian Vanghelie, pentru Libertatea.ro.

Fostul edil al sectorului 5 a spus și de ce crede el că ar trebui să-l voteze oamenii.

De ce să mă voteze oamenii? Într-un singur sector, am reușit să fac 7000 de străzi, să izolez 500 de blocuri. Am făcut parcuri din terenuri agricole cu o sumă mică, cam cu 8% din cât are Gabriela Firea.

