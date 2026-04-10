Record istoric în spațiu

În cadrul acestei misiuni fără precedent, echipajul Artemis II a doborât recordul de distanță față de Pământ atins de oameni. Luni, 6 aprilie, capsula Orion a ajuns la 248.655 de mile distanță de Terra, depășind recordul stabilit de Apollo 13 în 1970.

„Aceasta este o zi istorică pentru explorarea spațială și pentru omenire” a declarat un oficial NASA citat în cadrul unei conferințe de presă.

Revenirea în atmosferă: o provocare majoră

În urma unor descoperiri din misiunea Artemis I, în care scutul termic al capsulei a suferit pierderi de material neașteptate, NASA a ales pentru Artemis II o traiectorie de reintrare „saltată”. Această abordare implică o coborâre inițială în atmosferă, urmată de o ridicare temporară înainte de intrarea finală, reducând astfel solicitarea termică și distribuind mai eficient energia acumulată.

„Să nu ne ascundem după deget. Trebuie să atingem unghiul corect, altfel nu vom avea o intrare de succes” a precizat Jeff Radigan, directorul de zbor al Artemis 2, într-o conferință de presă pe 9 aprilie.

Capsula Orion va pătrunde în atmosferă astăzi la ora 19.53 EDT (2.53 ora României, 11 aprilie), ceea ce va declanșa o perioadă de șase minute fără comunicații cu echipajul. Parașutele navei – atât cele de frânare, cât și cele principale – vor fi desfășurate începând cu ora 20.03 EDT (3.03 ora României, 11 aprilie), înainte de contactul final cu apele oceanului, programat la 20.07 EDT (3.07 ora României, 11 aprilie).

Amerizarea va putea fi urmărită în direct din două perspective, pe canalul de Youtube al NASA, fie cu comentarii sau fără:

Succesul acestei misiuni depinde acum de munca inginerilor și tehnicienilor care au contribuit la dezvoltarea și operarea capsulei Orion.

„Fiecare inginer, fiecare tehnician care a pus mâna pe această mașinărie, ziua de mâine vă aparține” a declarat Amit Kshatriya, administrator asociat NASA, în cadrul unei declarații de presă.

Artemis II reprezintă un pas important în cadrul programului spațial ambițios al NASA, care are ca scop final revenirea oamenilor pe Lună și, pe termen lung, trimiterea unei misiuni pe planeta Marte. După succesul acestei misiuni de testare, agenția spațială americană face un pas important spre viitoarele explorări lunare și dincolo de acestea.

