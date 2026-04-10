Ultimele ore ale misiunii Artemis 2

În timp ce Orion se apropie de Pământ, planeta noastră începe să apară ca o semilună, o curbă strălucitoare de albastru și alb, asemănătoare unui zâmbet care îi întâmpină pe astronauți acasă.

Nava spațială se află acum la aproximativ 112.000 km distanță de Pământ, iar viteza sa depășește 7.200 km/h.

Astronauții s-au trezit la ora 11.35 a.m. EDT (n.red. 18:35, ora României) pentru a efectua o ultimă corecție a traiectoriei, programată pentru ora 2.53 p.m. EDT (n.red. 21:53, ora României). Aceasta va permite ajustarea precisă a traseului pentru o reintrare sigură în atmosferă.

Întoarcerea pe Pământ reprezintă una dintre cele mai riscante etape ale misiunii. Inginerii NASA au implementat un plan de reintrare revizuit după ce scutul termic al misiunii Artemis 1 a suferit pierderi neașteptate de material în timpul reintrării atmosferice din 2022.

Pentru Artemis 2, Orion va efectua o abordare „urcată” (n.red. denumită de cercetători drept „lofted reentry”), în care capsula va intra inițial în atmosferă pentru a reduce viteza, va ieși din nou și apoi va reintra definitiv, asemănător cu o piatră care sare pe suprafața unui lac înainte de a se scufunda.

„Să nu ne ascundem după degete. Trebuie să prindem acel unghi corect, altfel nu vom avea o reintrare reușită”, a declarat Jeff Radigan, directorul de zbor al misiunii Artemis 2, într-un briefing de presă ținut pe 9 aprilie.

Acest traseu a fost conceput pentru a reduce stresul termic asupra scutului termic al navei și pentru a distribui mai uniform energia acumulată în timpul reintrării, dar nu elimină complet riscurile.

Potrivit Space.com, capsula Orion va trece printr-un interval critic de șase minute de întrerupere a comunicațiilor începând cu ora 7.53 p.m. EDT (n.red. 11 aprilie, 02:53, ora României).

Capsula Orion va ameriza în Oceanul Pacific

După reintrarea în atmosferă, parașutele navei spațiale vor juca un rol esențial. Două grupuri de parașute, denumite drogue și principale, vor fi desfășurate succesiv la orele 8.03 p.m. EDT (n.red. 03:03, 11 aprilie, ora României) și 8.04 p.m. EDT (n.red. 03:04, 11 aprilie, ora României). Aterizarea capsulei Orion a misiunii Artemis 2 este planificată la ora 8.07 p.m. EDT (n.red. 03:07, 11 aprilie, ora României) în Oceanul Pacific, un loc ales cu grijă datorită condițiilor ideale de siguranță.

„Această zi aparține fiecărui inginer și fiecărui tehnician care a contribuit la realizarea acestei misiuni»”, a spus Amit Kshatriya, administrator asociat NASA, în cadrul unei conferințe de presă.

„Echipajul și-a făcut treaba. Acum este rândul nostru”, a mai adăugat Kshatriya.

Misiunea Artemis 2 reprezintă un moment istoric în explorarea spațială, fiind un pas esențial către planurile ambițioase ale NASA de a reveni pe Lună cu misiunea Artemis 3.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE