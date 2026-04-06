O călătorie spre recorduri istorice

După ce au părăsit Pământul pe 2 aprilie din Florida, astronauții au intrat luni dimineață, la ora 6.42, în „sfera de influență” a Lunii, unde gravitația acesteia începe să domine.

Zborul lor deasupra satelitului natural al Pământului va fi transmis în direct pe site-ul NASA, dar și pe platforme precum YouTube, Amazon și Netflix.

Observarea apropiată a Lunii va începe în această seară, în jurul orei 20.45, și se va încheia marți, la ora 3.20.

În acest interval, publicul va putea asculta comentariile astronauților și ale experților NASA din centrul de control din Houston, Texas.

Totuși, în timpul trecerii pe partea ascunsă a Lunii, comunicațiile dintre navă și Pământ vor fi întrerupte timp de aproximativ 40 de minute.

„Va fi palpitant, dar și puțin înfricoșător”, a explicat Derek Buzasi, profesor de astronomie și astrofizică la Universitatea din Chicago, pentru AFP.

Spre deosebire de misiunile Apollo, în care astronauții au zburat la doar 110 kilometri deasupra suprafeței lunare, Artemis II va survola Luna la o distanță minimă de 6.500 de kilometri.

Această traiectorie va oferi echipajului o vedere completă a discului lunar, inclusiv asupra regiunilor polare, o perspectivă spectaculoasă imposibilă în expedițiile anterioare.

Morning routine: Wake up, shave, make the bed, witness something that's never before been seen by human eyes.



The Artemis II crew is preparing for today's lunar flyby, when they will see the Moon's far side. pic.twitter.com/E7EUvRUzRP — NASA (@NASA) April 6, 2026

Un echipaj al premierelor

Pe lângă recordul de distanță, misiunea Artemis II marchează și alte premiere importante.

Christina Koch, membră a echipajului, este prima femeie care participă la o astfel de misiune lunară, iar Victor Glover, de asemenea membru al echipei, este primul astronaut de culoare inclus într-un astfel de zbor.

Între 1968 și 1972, toate misiunile Apollo au avut echipaje compuse exclusiv din bărbați albi americani, majoritatea foști militari.

În timpul zborului, astronauții Artemis II vor depăși recordul stabilit de misiunea Apollo 13, care a ajuns la 406.000 de kilometri de Pământ în aprilie 1970, înainte de a-și modifica traiectoria din cauza unei explozii la bord. Noul record prevede o depărtare de puțin peste 412.000 de kilometri față de planeta noastră.

We're going farther than ever before 🚀



Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026

Concret, cei patru vor deveni ființele umane care au călătorit cel mai departe de Pământ, depășind recordul misiunii Apollo XIII cu puțin peste 6.600 de kilometri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE