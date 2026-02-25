Publicată pe 17 februarie, cartea de memorii, semnată de Gisele Pelicot împreună cu jurnalista Judith Perrignon, a fost susținută de o amplă campanie mediatică. Editura Flammarion a declarat că tirajul inițial a fost de 150.000 de exemplare și că rezultatele obținute în Regatul Unit, Germania și Norvegia sunt remarcabile.

„Suntem mulțumiți. Este un rezultat foarte bun pentru o carte de memorii”, a transmis editura.

Disponibilă în 22 de limbi, inclusiv engleză, germană și spaniolă, cartea a fost lansată în Statele Unite sub titlul „Un imn dedicat vieții, Rușinea trebuie să schimbe tabăra”.

Povestea lui Gisele Pelicot, în vârstă de 73 de ani, descrie violurile organizate de fostul ei soț, Dominique, și procesul istoric de la Avignon care a transformat-o într-un simbol al luptei împotriva violențelor sexuale.

Turneul internațional de promovare al cărții a început la Paris și a continuat la Londra, unde Pelicot a fost primită de regina Camilla.

„Sunt șocată de ceea ce i s-a întâmplat lui Pelicot”, a declarat regina. Următoarele destinații includ Germania, Spania la începutul lunii martie, Italia, Canada și New York. În Franța, autoarea va vizita mai multe orașe, inclusiv Aix-en-Provence.