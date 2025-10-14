Nașterea lui Cassian a uimit medicii și asistentele prin dimensiunile sale neobișnuite. Un videoclip TikTok al mamei Shelby Martin, care își arată burta uriașă înainte de naștere, a strâns milioane de aprecieri.

Un nou-născut cântărește în medie 3,4 kilograme, în timp ce Cassian a venit pe lume cu 5,8 kg. Spitalul TriStar Centennial a descris nașterea drept „o frumoasă reamintire a rezistenței și iubirii”.

Shelby Martin, mama lui Cassian, a mulțumit echipei medicale pentru îngrijire,: „A avut grijă de mine și m-a ajutat să trec prin recuperarea după cezariană ca mamă la prima experiență de acest fel”.

Micuțul a avut nevoie de o scurtă ședere la Terapie Intensivă neonatală, unde a primit perfuzii și oxigen. De asemenea, i-au fost monitorizate nivelurile de glucoză.

Cassian s-a născut chiar de ziua mamei sale, fiind „cel mai mare cadou” pentru ea.

Shelby, a împărtășit experiența pe TikTok: „Când oamenii vorbesc despre nașterea unui bebeluș mare, eu chiar știu despre ce e vorba”…

Postarea ei a generat numeroase comentarii amuzante. „Câți ani a stat acolo?” a întrebat cineva, în timp ce altcineva a glumit: „A trebuit să împingi sau a ieșit singur?”.

Recordul Guinness este deținut de „Babe”, 9,98 kg la 71,2 centimetri, născut pe 19 ianuarie 1879, în Seville, Ohio, SUA. Copilul a trăit doar 11 ore.

