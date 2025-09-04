Salariu atractiv și mai multe beneficii

Hania Marciniak, o poloneză angajată la Ryanair, a dezvăluit tarifele specifice ale companiei. Ea spune, într-un clip video postat pe TikTok, că veniturile, combinate cu beneficiile și oportunitatea de a zbura în Europa, sunt foarte atractive, potrivit publicației Onet.pl, parte a trustului Ringier

Munca în aviație, ca însoțitor de zbor, este una interesantă, fiind un stil de viață complet diferit de cel al unui angajat la birou. Hania Marciniak explică că salariul ei depinde de mai mulți factori: salariul de bază, de țară, de experiență și de numărul de ore lucrate în aer.

Astfel, salariul de bază variază între 750 și 1.000 de euro pe lună, iar aceasta este suma pe care o primești garantat, indiferent de câte ore zbori, a recunoscut ea.

În plus, există un bonus pentru fiecare oră de zbor, care la Ryanair variază între 15 și 20 de euro. Mai mult, însoțitorii de zbor pot câștiga comisioane din vânzările efectuate în timpul zborului – alimente, băuturi sau parfumuri. În practică, acestea reprezintă între 10 și 25% din valoarea vânzărilor, ceea ce poate însemna câteva sute de euro în plus pe lună.

Cât câștigă într-un an un însoțitor de zbor la Ryanair

Bonusurile și indemnizațiile, acordate de exemplu pentru prezență 100%, punctualitate sau rezultate bune la vânzări ale întregului echipaj, sunt de asemenea semnificative. „Acestea pot însemna un plus de 150-300 de euro pe lună”, a mai spus ea.

 
 @hania_marciniak ✈️💼 Curious about what a Ryanair flight attendant really earns? In my new video, I break down the salary 💰 and perks ✨ of working as cabin crew at Europes biggest low-cost airline. 🌍 See what life in the skies is really like and find out if this job is for you! 🎥 #dreamjob #cabincrew #cabincrewlife #flightattendant #dlaciebie #avgeek #lotnictwo #ryanair #aviationlovers ♬ original sound - Hania Marciniak | Aviation✈️

Potrivit Haniei Marciniak, veniturile anuale totale ale unui însoțitor de zbor la Ryanair variază între 17.000 și 29.000 de euro. „La bazele din Marea Britanie, salariile pot ajunge până la 35.000 de lire sterline pe an”, a adăugat ea.

„Deci nu sunt milioane, dar pentru un loc de muncă fără diplomă, cu beneficii suplimentare și posibilitatea de a zbura în Europa, este destul de bine”, a concluzionat ea.

Ryanair este o companie aeriană irlandeză de tip low-cost, fondată în 1985. Este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, transportând anual peste 150 de milioane de pasageri și operând mii de zboruri zilnic către zeci de țări și sute de destinații.

