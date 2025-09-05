Acest set cu adevărat complex vine la un preț pe măsură: 1.000 de dolari. Cu toate acestea, specialiștii anticipează că stocurile se vor epuiza rapid, în ciuda costului ridicat.

Data lansării și disponibilitate

Fanii nu vor trebui să aștepte mult pentru a pune mâna pe acest set gigantic. Lansarea oficială este programată pentru 4 octombrie.

Membrii Lego Insider vor avea acces anticipat începând cu 1 octombrie. În prezent, setul nu este disponibil pentru precomandă.

Există și o ofertă specială

Lego a anunțat o promoție specială pentru primii cumpărători. Cei care achiziționează setul „Steaua Morții” între 1 și 7 octombrie vor primi gratuit setul Lego Star Wars TIE Fighter cu Imperial Hangar Rack, în limita stocului disponibil.

Acest set este un adevărat „must-have” pentru fanii Star Wars. Include nu mai puțin de 38 de minifigurine din universul Star Wars.

Ce personaje sunt incluse în setul LEGO

Printre ele se numără două variante ale lui Luke Skywalker (Jedi și Stormtrooper), două variante ale lui Han Solo, Prințesa Leia, Darth Vader, Împăratul Palpatine, Chewbacca, C-3PO și R2-D2.

În plus, setul include Stormtrooperi, Garda Imperială și multe alte personaje pentru a recrea echipajul complet al stației spațiale.

Cu acest set fanii vor putea recrea scene din filmele „O nouă speranță” și „Întoarcerea lui Jedi”, așa cum relatează Mashable.